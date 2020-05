Simón ve posible que Madrid pase de fase la próxima semana y valora su esfuerzo

"Es posible que en una semana Madrid esté preparada para pasar a la fase 1". Tras rechazar el acceso de la Comunidad a la siguiente fase el próximo 11 de mayo, Sanidad cree que en 7 días puedan mejorar sus indicadores para progresar en la desescalada. Así lo ha señalado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, quien también ha puesto en valor el "esfuerzo enorme" que ha hecho la capital, con una mayor incidencia de la pandemia.

En la comparecencia posterior a la reunión del comité de seguimiento de la covid-19, Simón ha explicado la decisión del equipo técnico sobre qué regiones finalmente accederán a la fase 1, ha pedido que la desescalada no se valore como una carrera entre comunidades autónomas y ha advertido del "altísimo riesgo de dar un paso atrás", hacia un repunte de la epidemia.

La situación Madrid, según ha explicado, ha sido más complicada que el resto, solo comparable a Barcelona, pero ha hecho un "esfuerzo enorme". Por ello ve "posible que en una semana esté preparada para pasar de fase" . "Entiendo que Madrid haga la solicitud de nuevo, me parece razonable", ha afirmado. Eso sí, ha añadido que el progreso está igualmente condicionado a conseguir "los criterios que garantizan que el riesgo se ha bajado lo suficiente" para pasar a la fase 1 de la desescalada.

La capital, la región con más número de fallecidos y contagios de coronavirus, ha tenido las últimas semanas una sobrecarga asistencial. Este hecho le ha permitido un trabajo de contención que le pone en un buen punto de partida para avanzar en la desescalada, según Simón, pero la sobrecarga también le ha impedido adaptar otros requisitos. Aún así, esa es la situación actual, pero Sanidad volverá a valorar los datos para analizar su posible avance a la fase 1. "No veo porqué no podría hacerlo", ha dicho Simón.

Las CCAA deben cumplir los criterios que estipula Sanidad "basados en objetivos" y para los que se necesitan recursos. Aún así, el ministerio no da cifras exactas de, por ejemplo, los profesionales que se van a necesitar, según Simón porque "puede haber variabilidad".

Además de justificar las decisiones que han generado más controversia, Simón ha puesto el valor el esfuerzo de todos los servicios sanitarios y ha destacado que no haber accedido ahora a la fase 1 no significa que no se haya trabajado suficiente. "Me gustaría que no se planteara esto como una carrera, es cuestión de acabar con la epidemia. Estamos todos en el mismo barco", y ha añadido que las regiones que permanecerán en la fase 0 "no han suspendido".

"Principio de prudencia"

No obstante, Simón ha recordado que cada zona "ha tenido una epidemia diferente, con volúmenes de casos diferentes", por lo que han tenido que "modificar y mover recursos de unos lugares a otros". Por ello, ha hecho hincapié en que "no es cuestión de si es hoy o mañana" el poder pasar a la fase 1 de la desescalada, sino que "es cuestión de hacerlo bien".

"Si tratamos de convertir esto en una carrera acabará siendo ese temido rebrote", ha alertado el experto de Sanidad, al tiempo que ha señalado que "ahora mismo es difícil" plantear una cifra exacta de personal sanitario de atención primaria que deben incorporar las comunidades autónomas. Aunque ha advertido de que hay un "riesgo importante de rebrote que puede suponer una catástrofe", Simón ha asegurado que a nivel nacional "las cosas van bien" y que hay una epidemia que "evoluciona muy favorablemente".

Además de Madrid, la Comunidad Valenciana o las provincias de Granada y Málaga, entre otras regiones, también permanecerán en la fase 0 este lunes 11 de mayo. Los expertos técnicos han apostado por la prudencia en los lugares donde los criterios no eran tan claros. Simón ha destacado que, "por un principio de prudencia", en algunas comunidades autónomas "sería mejor esperar unos días" para poder pasar a la siguiente fase. "El lunes que viene, si la valoración indica que pueden pasar de fase, pasarán de fase", ha comentado.

El Gobierno duda que Madrid mejore en pocos días

Pese a que Simón se ha mostrado abierto a que diferentes regiones, incluida Madrid, puedan mejorar los parámetros en los próximos días y avancen a la fase 1 la próxima semana, el Gobierno duda de esta mejoría en solo dos o tres días. No obstante, no lo descarta totalmente a la espera de conocer todos los datos y han ratificado la disposición del Gabinete de Pedro Sánchez a que pueda haber una evaluación distinta en determinados casos.

En principio, el Gobierno estipuló el criterio general de que haya una revisión cada quince días. Ahora, fuentes del Ejecutivo, según recoge EFE, se han remitido a las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las que consideró conveniente que las comunidades que crean estar en condiciones de pasar de fase, presenten el lunes o el martes los indicadores que lo avalen. De esa forma, habría tiempo para tomar una decisión antes del viernes y, si hay cambio, que pueda comenzar a aplicarse al lunes siguiente.

Para que hubiera una modificación han hecho hincapié en que debería acreditarse un cambio importante respecto a los datos que se han presentado hace solo dos o tres días. En un margen de tiempo tan pequeño consideran que eso, estadísticamente, no es lo más probable y, por consiguiente, sería difícil que se pudiera dar el paso. No obstante, han precisado que sí puede ocurrir y si se garantizara el refuerzo en gran medida de la capacidad de seguimiento, identificación y atención, sería posible.

El Gobierno considera que Madrid está avanzando en sus sistemas de detección precoz y en la incorporación de más personal a la atención primaria y al seguimiento de las personas con síntomas de coronavirus. Pero precisa que este operativo no está totalmente desplegado aún y que ese ha sido uno de los principales motivos para que la comunidad no haya pasado a la fase 1. El hecho de que Madrid tenga una alta incidencia acumulada de casos y de hospitalizados en Madrid es aún alta, por lo que considera el Gobierno que eso obliga a actuar con mucha cautela y prudencia.

Desde el Ejecutivo también se hace hincapié en que, frente a las peticiones de algunas comunidades de pasar directamente a la fase 2 de la desescalada, eso no se va a permitir en ningún caso.