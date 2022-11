Los últimos tropiezos de Elon Musk en Twitter ponen en apuros a la red social. 

Twitter ha detenido este viernes el acceso a su servicio de pago Blue, que desde hace unos días daba a los suscriptores el símbolo azul de usuario verificado, y recuperó la marca de "oficial" para distinguir algunas cuentas frente a posibles impostores. La red social propiedad de Elon Musk ha dado así un nuevo bandazo para tratar de hacer frente al caos generado por sus últimas decisiones, que habían desembocado en una proliferación de usuarios que se hacían pasar por personalidades o compañías.

La opción de pagar ocho dólares mensuales para tener acceso al símbolo de cuenta verificada, que hasta ahora había distinguido a perfiles relevantes cuya identidad estaba confirmada, ha disparado la confusión, facilitando que usuarios suplantasen a otros a modo de broma o con fines fraudulentos. Compañías como Nintendo o la propia Tesla, que dirige Musk, vieron como usuarios armados con el 'tick' azul de verificación se hacían pasar por ellas durante horas, hasta que sus cuentas eran suspendidas.

Una de las más afectadas ha sido la farmacéutica Eli Lilly, cuyas acciones cayeron este viernes en Wall Street después de que la empresa fuese víctima de una broma en Twitter, en la que un usuario con la marca azul de cuenta verificada se hizo pasar por ella para anunciar que la insulina pasaba a ser gratis. Al término de la sesión bursátil, los títulos de esta compañía se dejaron más de un 4%, una caída que numerosos analistas atribuyeron al episodio vivido en la red social del pajarito, aunque su caída se produjo en una mala jornada generalizada para el sector sanitario, que fue el que más retrocedió en Wall Street.

Por ese motivo, este viernes la posibilidad de suscribirse a Twitter Blue había desparecido en Estados Unidos para los usuarios no verificados, aunque la compañía no ha hecho ningún anuncio al respecto. En su web, Twitter sí deja claro que cualquier cuenta creada desde el 9 de noviembre, cuando se puso en marcha el nuevo sistema de verificación, no podrá suscribirse ahora a Twitter Blue.

Según un mensaje interno visto por la web tecnológica Platformer, Twitter ha optado por paralizar el servicio y frenar el acceso a la verificación de pago "para ayudar a dar respuesta a problemas de suplantación". En paralelo, Twitter anunció que ha recuperado la etiqueta de "oficial" para distinguir algunas cuentas, una marca que había creado esta semana, pero que horas después había sido cancelada por orden directa de Musk. Aparentemente, sólo los anunciantes en la red social están recibiendo ahora este distintivo, que busca combatir el problema de los impostores.