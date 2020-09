Los servicios jurídicos de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) han iniciado un procedimiento administrativo ante el caso de un profesor que se niega a usar la mascarilla e incita a sus alumnos a no usarla. Fuentes de la UAB han señalado a 'Efe' que "tras estudiar el caso, los servicios jurídicos han propuesto las medidas a emprender y han iniciado el proceso de notificación al interesado".

Hasta que no se tenga constancia del recibo de notificación por parte del profesor "no se harán públicas las medidas que la universidad tomará si el docente persiste en su actitud", según la UAB, que ha añadido que "en ningún caso permitirá que nadie deje de usar mascarilla o vulnere las normas de seguridad".

El decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB tuvo conocimiento de que uno de sus profesores se negaba a usar la mascarilla en clase y en el recinto universitario, por lo que puso el caso el conocimiento del rectorado, según las mismas fuentes.

A principios de esta semana, el Consejo del Estudiantado de la UAB había denunciado el caso en su cuenta de twitter: "Un docente negacionista presiona a las alumnas para que no sigan el protocolo del covid; no permite el uso de mascarilla ni de gel hidroalcohólico y se niega a llevar mascarilla. Dice que no respetará medidas absurdas impuestas por un experimento social masivo".

Los alumnos de Educación se dirigieron al órgano máximo de representación y gobierno de los estudiantes, al que enviaron una carta de denuncia en la que aparecen supuestas citas del profesor afirmando que "la distancia social es sólo para controlarnos con el 5G y saber donde estamos en cada momento", "yo no llevo mascarilla porque no voy a atentar contra mi salud", o "las multas que impone el Gobierno son ilegales".

Los estudiantes han denunciado también que al no observarse las medidas de seguridad "pueden poner en peligro a menores, puesto que hacen las prácticas en escuelas de infantil y primaria".