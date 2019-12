"Las vacunas producen cáncer" y otros seis bulos desmentidos por los médicos

"¡Las vacunas producen cáncer!": es solo uno de los muchos rumores que llegan a diario a las consultas de los ambulatorios. Frases como esta hicieron sonar las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calificó el movimiento antivacunas como una de las diez mayores amenazas que la población mundial iba a tener que afrontar en 2019. Ya ha llegado diciembre y las previsiones se han cumplido, lo que ha llevado al Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) ha redactar un manifiesto: 'Desmontando 'fake' sobre vacunas'.

Los especialistas catalanes cargan así contra los siete mitos más difundidos en las redes sociales, un terreno fértil para las voces que alimentan la campaña contra este sistema de inmunización que está considerado como uno de los mayores logros de la medicina. Pese a que la comunidad médica ha rebatido desde el principio y con contundencia los bulos de este grupo de opinión empiezan a dejar sus primeras secuelas: el porcentaje de niños que no reciben vacunas en EEUU se cuadriplicó de ha 2001 a 2017 en EEUU, según un estudio de la revista 'PLOS ONE' del que se hicieron eco las Naciones Unidas. El problema viene de atrás: ya en 2015 más de una centena de niños norteamericanos se contagiaron de sarampión, una afección que no azotaba al país desde el año 2000.

Para el organismo internacional, los negacionistas de la vacunación aparecen junto a otros desafíos del orden del dengue, la contaminación o el cáncer. Su presencia ha provocado la reacción de plataformas como Pinteres, que ya el pasado agosto emitió un comunicado en el que informaba de que la plataforma había "dejado de mostrar resultados para las búsquedas de vacunas, con el fin de evitar que las personas encontrasen información nociva para la salud", así como la de redirigir a sus usuarios únicamente a las páginas avaladas por organismos sanitarios certificados. Los facultativos están en alerta y estos son los siete mitos que más les preocupan.

"Causan autismo"

Años después de que en 1998, la revista 'The Lancet' publicase un ensayo que asociaba la triple vírica (sarampión-rubeola-parotiditis) con el desarrollo del autismo, en 2004, sus autores se vieron obligados a retractarse de unas conclusiones que se demostró que respondían a intereses económicos pero que derivaron en un bulo que aún llega a las consultas de los sanitarios. El COMB se muestra firme: "Se han publicado hasta el momento más de una decena de estudios de alta calidad científica que demuestran que las vacunas no provocan autismo".

"Desencadenan alergias y enfermedades crónicas"

"No hay ninguna evidencia científica que demuestre que una vacuna haya sido la causa o el desencadenante de ninguna alergia", reza el informe. En cuanto al segundo supuesto, los enfermos con este perfil son más susceptibles a las afecciones inmunoprevenibles que los individuos sanos, lo que en su caso las mismas inyecciones pueden causar una respuesta más rebajada "lo que obliga a readaptar el programa de vacunación a las características del enfermo, a su tratamiento o, incluso, hacer necesario confirmar la respuesta con pruebas serológicas", asegura el documento del COMB que señalaba que, precisamente, este grupo puede exigir la administración de "vacunaciones adicionales".

"El sistema sanitario silencia sus efectos secundarios"

El proceso que tienen que superar las vacunas desde el laboratorio hasta los pacientes comprende múltiples fases de ensayos clínicos, además, una vez autorizadas para su venta permanecen bajo la vigilancia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) es la responsable en España de controlar la trayectoria de los medicamentos de uso humano. Para incrementar la seguridad, "en cada comunidad autónoma hay un centro de farmacovigilancia, encargado de evaluar y registrar las sospechas de reacciones adversas a vacunas en una base de datos común", explica el informe.

"Son otros factores los que erradican enfermedades"

Las cifras del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona señalan que "con la vacunación se evitan más de 35.000 casos anuales de enfermedades que afectaban a niños en Cataluña hace tan solo treinta años".

Por contra, el COMB recuerda que, en otras afecciones que no disponían de vacuna hasta hace unos años, aunque estuvieron sometidas al mismo impacte de las mejoras socioeconómicas, "solo se ha observado el beneficio de la vacunación a partir de su inclusión en los calendarios vacunales". La varicela. Algunos ejemplos son las infecciones invasoras por meningococo y per Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

"Las vacunas son un placebo"

En este caso, el COMB alude a episodios históricos que avalan la efectividad de las vacunas como la viruela que acababa con casi 5 millones de vidas cada año y se erradicó a finales de los 70 gracias a la vacunación. Una situación parecida a la que se vivió con la poliomielitis, sin presencia en Europa desde el 2002. Los mismos argumentos sirven al COMB para derribar otro de las 'fake' de los negacionistas: "Las enfermedades para las que nos vacunan son benignas". La evidencia vuelve a estar en las crónicas.

"Tras la vacunación descansa la mano negra del dinero"

La 'mala praxis' no es inherente a a los intereses y el beneficio económico, según aseguran los especialistas de Barcelona, quienes indican que la industria farmacéutica "se ha regir por una ley de transparencia y los nuevos medicamentos han de ser evaluados por las agencias de regulación". Además, los facultativos deben someterse a su Código Deontológico que reza que "el deber del médico es prestar atención preferente a la salud del paciente" frente a cualquier otra motivación entre las que se incluyen las económicas.