Juan Carlos Quer tras el veredicto: "Mi hija Diana sonríe desde el cielo hoy"

"La prisión permanente revisable no le va a volver la vida a mi hija Diana", señalaba Juan Carlos Quer nada más escuchar el veredicto del jurado que sí considera culpable, por unanimidad, a José Enrique Aguín de asesinar con alevosía, agredir sexualmente y raptar a la joven Diana Quer el pasado 22 de agosto de 2016. "Hoy la mujer da un paso adelante y sus derechos han dando un salto de verdad relevante para nuestro país y esa es la contribución de Diana y por eso mi hija sonríe hoy desde el cielo".

Juan Carlos Quer ha vuelto a asegurar que el conocido como El Chicle deja cuatro víctimas: Diana, Valeria, Diana López-Pinel y él mismo. Ha asegurado que con esta pena "se hace valer el legado de Diana porque no volverá a tentar contra la vida ni libertad sexual de una mujer". A los políticos "que quieren derogar la prisión permanente revisable" les ha enviado un mensaje: "Otro individuo podrá violar, asesinar y tirar al pozo a otra niña, pero no será este". Ha asegurado que el cumplimiento íntegro de la condena "no es garantía de reinserción porque el asesinato de Laura Luelmo se hubiera podido evitar".

Al ser preguntado si ha mirado a la cara al acusado ha asegurado que "no" y que "no le deseo nada más que pague a la sociedad el daño tan brutal que ha originado". E insiste en que "la vida de Diana ya no volverá pero sí me enorgullece que el mensaje de protección de mi hija haya calado tan hondo en la sociedad para que ninguna otra mujer vuelva a pasar por esto".

Junto a él, el letrado que ha llevado la representación de la familia como acusación particular en el caso, Ricardo Pérez Lama, ha subrayado que el veredicto dictado por los cinco hombres y cuatro mujeres que han conformado el jurado popular "ha sido claro, contundente y muy motivado".

Ha destacado que Abuín Gey fue "condenado por todos los delitos que habíamos solicitado la acusación"; de rapto, asesinato y de agresión sexual, pese a que no se haya sido considerado probada la violación. Con esta determinación, la acusación entiende que se le hace "justicia" a la víctima. "La prisión permanente revisable no es que fuese un objetivo es que era hacerle justicia a Diana", ha concluido.

Finalmente, el letrado ha alabado el trabajo "encomiable" realizado por los miembros del órgano ciudadano que han emitido el veredicto. Ahora, el presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, Ángel Pantín, será el encargado de dictar la sentencia.