Francia acentúa su defensa de la nuclear y retrasa una norma 'verde' clave europea

La disputa europea por definir el papel de la energía nuclear en el futuro se intensifica. Uno de los elementos clave del paquete del plan verde de la Unión Europea ha sido pospuesto después de que Francia, el mayor defensor de la energía nuclear del bloque, se mostrara reticente a votar a favor a una ley para ampliar las energías renovables, según recoge Bloomberg, si no clarificaba el papel de la nuclear. En consecuencia, por ahora se retrasa la votación de la Directiva de Energías Renovables.

La preocupación de la nación gala por el papel en el que queda la energía nuclear en los objetivos climáticos en la norma, junto a la oposición de algunos países de Europa central y oriental por los costes de esta transición verde, ha logrado eliminar por el momento la votación de ley de la agenda. Un rechazo que asesta un duro golpe al 'Green Deal' orquestado desde Bruselas, que está ocasionando varias disputas entre países motivadas por sus preocupaciones políticas internas.

Es el caso de Francia, cuya producción depende en gran en gran medida de la energía nuclear para su suministro de electricidad. Lo que le ha llevado a presionar para reivindicar un mayor papel de esta tecnología en la transición energética. El Elíseo se opone al reducido peso que la energía nuclear podría desempeñar en el cumplimiento de los objetivos climáticos de la industria para 2030. Por ello, el discurso francés ha insistido anteriormente en incluir esta energía en la lista de tecnologías estratégicas de energía limpia que la UE desea producir internamente.

"Estamos empezando a ver un patrón aquí, y no es coincidencia. A medida que la política climática de Europa se acelera, los impactos se sentirán cada vez más también en países centrales como Alemania y Francia, y no solo en el Este como solía ser", esgrimió Simone Tagliapietra, analista del 'think tank Bruegel' con sede en Bruselas. "Si no se aborda adecuadamente, esto podría convertirse en una espiral peligrosa que ralentice la transición verde de Europa", destacó.

Desde Suecia -país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE- no se ha fijado todavía una nueva fecha para abordar la Directiva de Energías Renovables. Según el acuerdo de marzo para esta ley, los países podían reducir sus objetivos de elaboración de hidrógeno verde si utilizaban principalmente energía nuclear, en lugar de combustibles fósiles, para producir el resto de su hidrógeno y mantener los objetivos renovables en marcha. Sin embargo, Francia y otros países como Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria y Rumania se mostraron reacios al acuerdo. Markus Pieper, legislador del Parlamento Europeo responsable de negociar el acuerdo, admitió que sólo Suecia se beneficiaría de esta excepción.