Argentina supera su pasado derrotista con una victoria sobre los 'All Blacks'

Mario Ledesma, el entrenador de Argentina, dio un golpe en la mesa. Se puso de pie y dando la espalda al resto del staff técnico comenzó a musitar palabras inaudibles y, tal vez, irreproducibles. Era la rabia contenida de varias décadas mordiendo el polvo frente a los 'All Blacks'. No hizo más aspavientos dignos de memes ante las cámaras de televisión. En la mano derecha unos folios y con la izquierda parecía sujetarse la cabeza que le daba vueltas. Las lágrimas empezaban a aflorar en un tipo con cara de hombre duro, de esos que no lloran nunca, al menos, en público. De fondo el cántico de sus jugadores: “Cada día te quiero más. Soy argentino, es un sentimiento no puedo parar”. Ante los micrófonos de 'Sky Sport' no acertaba a decir una frase seguida. Antes de contestar a la primera pregunta tomó aire, sonrió sin enseñar los dientes y arqueó las cejas al estilo Carlos Sobera. "Antes del partido no parecía real estar esperando este partido después de todo lo que ha sucedido este año…", afirmó mientras se tocaba la nariz y trataba de disimular su emoción. Era la viva imagen del espejo en el que se miran muchos argentinos para hablar del sentimiento patrio. Todo fue "a puro corazón", como aseguró un famoso periodista argentino.

El partido supone la segunda derrota consecutiva de los 'All Blacks' en una semana, algo que no ocurría desde 2011. Deja también una serie de datos históricos. Así, Argentina se convierte en el séptimo equipo capaz de ganar a Nueva Zelanda y, de paso, la selección más laureada del rugby pasa a ocupar el tercer puesto en el ranking mundial. Para tener una idea del sacrificio que han hecho los argentinos para conseguir este hito basta con volver a escuchar a Ledesma: "Algunos de ellos no han visto a sus familias en cuatro meses y no se han quejado nunca". En su contra, además, había varios factores que hacían presagiar un nuevo fracaso que se uniría a los otros 28 anteriores. Tras su salida por la puerta de atrás del Mundial de Japón, donde cayeron en la primera fase, no habían jugado en treces meses (402 días) ningún partido oficial. A eso se añadía el hecho de que durante las ocho semanas que estuvieron concentrados para preparar el Tri Nations, la mitad del tiempo tuvieron que soportar la cuarentena, de tal forma que pudieron hacer pocos entrenamientos todos juntos. Hasta tuvieron que permanecer separados en las habitaciones del hotel de Sidney donde estuvieron alojados.

Ese espíritu de lucha que se presupone a cualquier jugador argentino, se multiplica por dos cuando se enfrentan a Nueva Zelanda. Sólo un empate a 21 puntos hace ahora 35 años en la época del mítico Hugo Porta, era un pobre bagaje. Otro apertura, el tucumano Nicolás Sánchez que consiguió la totalidad de los puntos para Los Pumas (25), ya es parte también de la historia del rugby argentino. La ansiedad de victoria se percibió una vez más cuando llegó la parte final del himno con su "coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir". Sin ser argentino, pero aficionado al rugby, es fácil que se pongan los pelos de punta. La imagen de ayer en el Bankwest Stadium de Sidney hacía recordar las míticas arengas de Agustín Pichot antes de los partidos o los ojos rojizos envueltos en lágrimas de Rodrigo Roncero a pie de campo entonando su himno, un tipo que siempre se dejó el alma y el corazón cuando se enfundaba la albiceleste. Argentina lloró otra vez, y no fue porque los médicos hubieran dado el alta a Maradona. El país tiene nuevos héroes.

Había que ver también el abrazo que el capitán Pablo Matera dio a su compañero Marcos Kremer cuando el árbitro pitó el final del partido. A cualquier ser humano le hubiera partido en dos la columna vertebral, pero él lo entendió como una caricia y le respondió con otra de parecida intensidad. "Fueron muchos meses muy duros. Hay un montón de gente que hoy no está acá, pero tenemos un equipo y un país con mucho hambre y vinimos a llenarle el pecho de orgullo a toda la gente está pasando un momento difícil", proclamó el capitán sabedor que acababa de ganar a un equipo que ha sido tres veces campeón del mundo.

"Histórico: ¡todos Pumas¡", titulaba el diario deportivo argentino Olé. "Los Pumas y una victoria inolvidable", replicaba el diario generalista Clarín. Ambos medios coincidían a la hora de señalar con el dedo a su nuevo héroe: Nicolás Sánchez. Al apertura del Stade Francais al que todavía le pitaban los oídos por las críticas de sus compatriotas en la última edición de la Copa del Mundo, una situación que definió como el momento más duro de su carrera. "Después de ese Mundial todos teníamos algo muy fuerte adentro. Es un orgullo y un honor representar a Los Pumas", se sinceró Sánchez al término del partido.

Sánchez llegó a figurar el año pasado entre los diez jugadores mundiales con mejores sueldos. Era una estrella tanto en Argentina como en Francia. Pero llegó la cita mundialista y su figura empequeñeció. Benjamín Urdapilleta, que también juega en el TOP 14 con el Castres, le adelantó. Ledesma apostó por el tucumano en su debut frente Francia donde la imagen del equipo salió muy debilitada. El castigo para Sánchez fue muy duro. En el siguiente partido ante Inglaterra ya no estaba ni entre los suplentes. Llegó a pensar que su carrera con Los Pumas había llegado a su fin a sus 32 años. Se entiende su afán de revancha y las miradas de admiración que le dedicó un chaval de 21 años de nombre Santiago Chocobares que se estrenó con un triunfo frente a los 'All Blacks.'

Si un equipo quiere ganar a Nueva Zelanda sabe que todo pasa por una defensa dura y contundente. Y a esos menesteres estaban llamados ayer los delanteros argentinos liderados por Pablo Matera. "Que sea el comienzo de algo grande", señaló recordando a los muchos jugadores argentinos que lo habían dado todo antes que él para derrotar a Nueva Zelanda sin conseguirlo. "Hay un montón de gente que se puso esta camiseta antes que nosotros y luchó por esto. Hoy, sepan que lo consiguieron”. Sus palabras sintetizan, sin duda, los valores que se inculcan desde pequeños a las niñas y a los niños que quieren jugar al rugby. Son pronunciadas, además, por un jugador impetuoso que se deja el alma en el campo y que con sus dotes de liderazgo obliga a sus compañeros a contagiarse de su espíritu batallador. Se vio casi al final del partido cuando robó en un 'ruck' una pelota franca para los 'All Blacks' y el equipo entero le felicitó por ello.

Cuando fallaba la delantera allí estaba siempre rauda y veloz la línea de tres cuartos. Debutaba Chocobares como primer centro junto al experimentado Matías Orlando. Sus contundentes placajes y ayudas constantes mantuvieron a raya a los neozelandeses todo el partido. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de ahora. Argentina escala hasta el puesto octavo en el ranking mundial y en solo unas horas ha pasado de ser la cenicienta del torneo a optar a ganar el Tri Nations. "Espero que todo el rugby argentino se haya visto relejado con este equipo, con lo que peleó hasta el final y espero que sea el comienzo de algo grande para la historia de esta camiseta", afirmó un eufórico capitán que el próximo sábado se tendrá que enfrentar a los australianos.