La Policía, preparada para que la afición del Atlético tome Valladolid por el fútbol

El final de la Liga de fútbol no solo va a ser intenso por la emoción de los últimos partidos. La posibilidad de que el Atlético de Madrid gane el torneo en su encuentro frente al Valladolid ha activado las alertas en la Delegación del Gobierno de Castilla y León. El motivo es el temor a un éxodo masivo de aficionados rojiblancos hacia la ciudad vallisoletana para acompañar a su equipo y celebrar posteriormente la consecución de un título que no logran desde 2014. Por lo que las Fuerzas de Cuerpos y Seguridad del Estado ya están prevenidas para garantizar el orden. Y sobre todo, para impedir un incumplimiento de las medidas contra el coronavirus. Algo que no disuada a los seguidores del club madrileño, que ya se están organizando para desplazarse a un territorio que está a apenas dos horas en coche desde la capital del país.

La afición del Atlético de Madrid tiene en mente este viaje desde el pasado fin de semana. En cuanto se supo que se jugarían la Liga en el estadio José Zorrilla, empezó el diseño de un viaje que es muy sencillo. El ya mencionado coche es el medio más sencillo y accesible a la mayoría. Son muchos los que lo utilizarán, según ha podido constatar este diario a través de varios fieles rojiblancos. Otra de las opciones es el AVE, que en menos de una hora completa los cerca de 200 kilómetros que hay entre las estaciones de Chamartín y de Campo Grande. A estas se puede sumar el autobús. Hay un gran número de ellos que hacen ese recorrido a diario. A los que se pueden sumar los que fleten los grupos de seguidores o las peñas para el próximo sábado 22 de mayo.

La Policía es consciente de estos numerosos viajes que se registrarán el mismo sábado del partido. Tras el fin del estado de alarma, nadie puede impedir que miles de colchoneros viajen hacia Valladolid por el más que posible triunfo de su equipo. La vigencia de la pandemia tampoco les va a disuadir de hacerlo. Fuentes de la subdelegación del Gobierno consultadas por La Información admiten que ya están preparando un dispositivo que sea capaz de dar respuesta al movimiento de miles de personas que irán hacia Valladolid. El foco de las actuaciones estará en el campo donde se disputa el partido. Por lo que Zorrilla será el punto que más preocupación generará en las horas previas y posteriores al enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Valladolid.

Organizaciones como la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ya están difundiendo a través de sus redes sociales las convocatorias de diversos grupos de aficionados que están preparando viajes en autobús o convocando concentraciones en distintos puntos de la zona vallisoletana. El Frente Atlético también ha hecho un llamamiento a que la afición se desplace masivamente a la región castellana. El lema escogido ha sido "Invasión Rojiblanca", a través del mismo han convocado a una concentración en la Plaza Mayor de la ciudad desde las 12:30h, cinco horas y media antes de que comience el fútbol. "El equipo está respondiendo en el césped y no podemos dejarle solo", reza uno de los carteles elaborado por los ultras, que aspiran a una "gran previa" en pleno centro de la capital pucelana.

Esta organización es similar a la de los últimos partidos que el Atlético de Madrid ha disputado en su estadio, el Wanda Metropolitano. Ante la imposibilidad de acceder al interior por las restricciones del Gobierno central que prohíben la entrada de aficionados, estos han optado por concentrarse en zonas como el parking de uno de los fondos del campo. La última ocurrió el pasado domingo, cuando el club se jugaba la Liga con Osasuna. Cientos de seguidores colchoneros estuvieron desperdigados por distintos puntos de los aledaños. Las imágenes mostraron las aglomeraciones que allí se produjeron. Pero no se registraron sucesos que motivaran actuación policial alguna. Por ejemplo, la mayoría de los concentrados llevaba puesta la mascarilla obligatoria.

Lo previsto para Valladolid es muy distinto. Las convocatorias del Wanda serán una anécdota en comparación con lo que puede pasar el próximo sábado. Los aficionados contactados por este diario admiten que se están organizando un gran número de viajes. Ya sea en tren, autobús o coche, los desplazamientos masivos serán una realidad. "Hay mucha gente preparándose. Van a ir muchos sí o sí. Nosotros vamos en distintos coches", explica un seguidor rojiblanco. Entre los atractivos del viaje está la poca distancia entre ambos puntos, ya que la facilidad de completar el trayecto en menos de dos horas permite que no sea necesario hacer noche allí o tener un regreso mucho más farragoso.

Aunque todas las miradas se centrarán en Valladolid, no hay que perder de vista lo que puede ocurrir precisamente en Madrid. Si el Atlético cumple lo previsto y se hace con el título de Liga, los aficionados ya están citándose a través de redes sociales en la fuente de Neptuno. Por lo que el centro de la ciudad puede acoger otra concentración masiva de rojiblancos deseosos de celebrar el campeonato conseguido. Pero también puede pasar aunque no consiga su objetivo. El otro aspirante es el Real Madrid. De conseguir el torneo gracias a una derrota o un empate de los colchoneros, su afición podría dirigirse a la Plaza de Cibeles, también en el centro de la capital. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ya ha pedido "moderación" en cualquier celebración.