Una jugadora de Baloncesto salta por vez primera a la pista con la cabeza cubierta 

La maldiva Maryam Hussain se convirtió hoy en la primera baloncestista en saltar a la pista en un campeonato oficial, el de Asia Sub-16 en la India, con la cabeza cubierta, después de que el 1 de octubre entrase en vigor la nueva regulación de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).



La joven fue la única de su equipo en hacer uso de la nueva norma, mientras que nadie del equipo rival, Malasia, también un país de mayoría musulmana, salió a jugar con pañuelo en la cabeza.



Pañuelo o, más correctamente, "protector de cabeza" ('headgear').



Ya que, tal y como indicó a Efe el coordinador de comunicación de la FIBA para Asia, Hovsep Seraydarian, la norma se extiende también al uso de la kipá judía o el turbante sij.



Y es que "en los deportes la religión no está permitida".



"Es por ello que adoptamos el protector de cabeza. El protector de cabeza permite a todo el mundo, jugadores sij, jugadores musulmanes, jugadores judíos, que cada cosa adicional que tienen en su cabeza con un propósito religioso vaya bajo la categoría de protector de cabeza", explicó Seraydarian.



El equipo de Hussain, que juega en la división B del torneo, cayó fulminado ante las de Kuala Lumpur (130-14), pero ello no impidió que la joven saliese de la pista con una sonrisa en la cara, feliz de poder cubrirse la cabeza.



"Estoy orgullosa de estar llevando un 'hijab' y de estar jugando para mi país", afirmó a Efe tras el partido en Bangalore, en el sur de la India.



Ataviada con su protector negro, la baloncestista destacó que esta es la primera vez que tiene la "oportunidad" de jugar con la cabeza cubierta, algo que no afecta a su modo de juego, ya que, explicó, se siente "igual" que sin él.



Si logra superar algunos problemas administrativos a los que se enfrenta, no relacionados con el "protector de cabeza", el equipo iraní se convertirá mañana en el primer conjunto al completo en saltar a la pista con la cabeza cubierta.