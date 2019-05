Valverde tras la debacle del Barcelona: "Han sido mejores y hay que aceptarlo"

El Barcelona ha cosechado una de sus peores derrotas en la historia del club tras caer 4-0 ante el Liverpool en el partido de vuelta de la semifinal de Champions. Ernesto Valverde ha sido el primero en aparecer ante los micrófonos de la prensa después del batacazo que deja a los azulgrana sin el triplete este año. Ante la pregunta de qué ha sucedido el técnico aseguro: "Estamos todavía en ese momento en el que queremos explicarnos todo ".

Ha asegurado que "ellos han empezado con mucha agresividad, muy arriba, lo que esperábamos. Nos han hecho el primer gol y hemos tenido alguna opción para marcar pero nos han llegado". Ha seguido relatando que "con el segundo gol nos ha hecho daño porque enseguida nos han metido el tercero y ellos han estado bien, muy agresivos y nosotros las posibilidades del gol que buscábamos no las hemos transformado". El cuarto no se lo explica: "el marcador es muy abultado pero cuando te ganan 4-0 no hay que poner ninguna excusa. Han sido mejores y hay que aceptarlo".

También fue cuestionado sobre su futuro: "No lo sé. La verdad es que no hemos tenido tiempo en muchas cosas. Aquí estamos. El entrenador tiene que asumir su responsabilidad", comentó.