Casemiro logra un doblete y da la victoria al Real Madrid frente a un buen Sevilla

El Real Madrid venció este sábado por 2-1 al Sevilla FC, con dos goles de Carlos Henrique Casemiro, en un partido correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga Santander y que amargó el regreso de Julen Lopetegui al estadio merengue como jefe del banquillo rival. Después de su abrupto adiós al Real Madrid en otoño de 2018, era la primera vez que Lopetegui visitaba al club blanco en tarea oficial. Y salió cabizbajo de su cita en el Santiago Bernabéu, con 35 puntos para seguir provisionalmente en la cuarta posición de la tabla.

Mientras tanto, los anfitriones tomaron la iniciativa en el liderato con 43 puntos, a la espera de lo que haga el FC Barcelona contra el Granada, y prolongaron su buena racha tras haber conquistado recientemente la Supercopa de España en la ciudad de Yeda (Arabia Saudí). Su vuelta a la rutina liguera presagiaba dificultad, como se plasmó en la primera media hora. Apenas un disparo de Toni Kroos desde la frontal del área, a pase de Luka Modric, rompió la monotonía del ritmo inicial. También destacaban las carreras de Rodrygo Goes desde el costado izquierdo, dejando la otra banda al recuperado Lucas Vázquez.

La presencia del extremo gallego era la principal novedad en el 'once' titular de Zinédine Zidane, junto a la ausencia de Karim Benzema. Las riendas de todo ese plan eran para Modric, bien apoyado por Kroos para contrarrestar el centro del campo dispuesto por Lopetegui. Éver Banega, Fernando Reges y Nemanja Gudelj fueron sus elegidos y no decepcionaron en una primera parte de pura contención, y donde además su compañero Luuk de Jong tuvo la mejor ocasión. No en vano, el ariete holandés remató casi a la escuadra un córner botado por el propio Banega, aprovechándose de un bloqueo que Gudelj había hecho a Éder Militão.

En una jugada más propia de otros deportes como el baloncesto, los jugadores y aficionados visitantes celebraron el tanto a la espera de que el árbitro, Juan Martínez Munuera, diera validez a instancias del VAR. Sin embargo, el 'trencilla' interpretó que el atacante sevillista había hecho falta al defensor del Real Madrid con el hombro. Entre protestas del Sevilla, especialmente de Lopetegui desde su área técnica, se reanudó el juego para agotar los 45 minutos de arranque y en un clima de que lo mejor estaba aún por llegar al césped del Bernabéu. A pesar de que ninguno de los entrenadores movió ficha al regresar de vestuarios, se notó un brío diferente.

Sergio Reguilón, curiosamente cedido por el Real Madrid al Sevilla, se animó más por su lateral izquierdo y provocó que se estiraran las líneas del ataque visitante. Mientras todo ello se acoplaba, el equipo local halló un resquicio para abrir el marcador en un lance cocinado a fuego lento. Con un acercamiento por su costado diestro, Casemiro robó un balón disputado y pasó a Jovic cerca del área; el ariete serbio, que vio cómo su compañero seguía en la ofensiva en lugar replegarse, le filtró una asistencia para que el '14' culminara la jugada zafándose de Gudelj y 'picando' la pelota ante la salida del guardameta Tomas Vaclik.

Casi a renglón seguido, justo después de que Zidane introdujese en el campo a Benzema y Vinicius, el Sevilla logró la igualada en otra acción polémica. Un barullo en el pico del área acabó con Munir El Haddadi en el suelo, bajo la atenta mirada de Raphaël Varane, y todo el mundo mirando si el balón rozaba o no en la mano del delantero sevillista. De Jong estuvo raudo para coger esa pelota sin dueño y perfilarse hasta conectar un zurdazo ajustado al palo largo, imparable para Thibaut Courtois. El arquero belga había tenido escaso trabajo, pero se encontró con una definición precisa mientras sus compañeros de zaga protestaban al árbitro.

Desde el VAR no se puso ninguna objeción al lance y el 1-1 subió al marcador, aunque duró tan solo cinco minutos. Del 64 al 69, esa brecha en el cronómetro fue lo que tardaron los locales en volver a adelantarse. Con la ofensiva volcada hacia el lado de Lucas Vázquez, Modric vio que el coruñés se fabricaba un pequeño hueco para realizar un centro al corazón del área hispalense y que Casemiro cabecease al fondo de la red. Bien ubicado entre los centrales rivales, ese doblete del centrocampista brasileño dio la tranquilidad que Zidane perseguía. Para mayor inri, se sucedieron varios intentos desde lejos en busca del 3-1. Vinicius y Modric, con sendos derechazos, y entre medias el propio Casemiro, con la zurda, protagonizaron más peligro madridista.

Incluso Kroos rozó el gol en el tramo final, a raíz de una galopada de Vinicius hasta la línea de fondo y que continuó con un pase atrás, rematado bien por el alemán; Vaclik repelió tal lanzamiento y mantuvo con algo esperanza a los visitantes para el tiempo añadido. El empate estuvo en bota de Youssef En-Nesyri, flamante fichaje del mercado invernal, pero que tiró desviado un zurdazo en carrera tras un robo oportuno de balón. Ahí murió el encuentro y con ello el reto del Sevilla en el Bernabéu, que aún cuenta por derrota cada vez que se ve las caras con un Real Madrid que esté entrenado por Zidane.