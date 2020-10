Cristiano Ronaldo da positivo en coronavirus: asintomático y aislado

"Bien, sin síntomas y en aislamiento". Así se encuentra el delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo después de conocerse la noticia de que ha dado positivo en una prueba de coronavirus. El capitán de la selección portuguesa no podrá jugar el miércoles ante Suecia en la UEFA Nations League. El resto de jugadores del combinado luso han sido sometidos también a un test y todos han dado negativo, según adelanta el diario A Bola.

La noticia se conoce minutos después de saber que el hispano-montenegrino Nikola Mirotic, jugador del Barça, también ha dado positivo por coronavirus, por lo que ya no podrá disputar el partido de este martes de Euroliga en la pista del Valencia.

"Quiero contaros que he dado positivo por COVID19 y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy. Me encuentro bien y estoy siguiendo las indicaciones médicas. Quiero desear mucha suerte a mis compañeros, les apoyaré desde la distancia!", publicó el internacional español en su cuenta oficial de Twitter.

La baja de Mirotic es de vital importancia para el técnico lituano Sarunas Jasikevicius, cuyo equipo ha ganado un partido de los dos disputados en la Euroliga, mientras que el Valencia está en el grupo cabecero que cuenta sus encuentros por victorias.

El técnico, que se perdió el partido contra el Zenit San Petersburgo por dar positivo por COVID-19, se encuentra totalmente recuperado y asintomático, por lo que podrá dirigir al equipo esta noche.