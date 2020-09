Djokovic, expulsado del US Open tras lanzarle un pelotazo a una juez de línea

El número uno del mundo Novak Djokovic ha sido descalificado del US Open por dar un pelotazo peligroso a una juez de línea, durante su partido ante el español Pablo Carreño, quien avanza a cuartos de final, mientras que el también español Alejandro Davidovich cayó ante el alemán Alexander Zverev (6-2, 6-2, 6-1).

El principal favorito en Nueva York se despidió del 'grande' americano por lanzar la pelota con su raqueta a una juez en el fondo de pista, la cual se tiró al suelo y tuvo problemas para respirar hasta ser atendida. En su gesto, 'Nole' no lo hace mirando a dónde va la pelota, pero lo hace con fuerza y sin control. El de Belgrado venía ya caliente del juego anterior, donde también dio un pelotazo que pasó más desapercibido por la ausencia de público en la Arthur Ashe. Ahí, Djokovic perdió tres bolas de set al resto y en el siguiente juego perdió su saque ante Carreño. La reacción del número uno fue ese pelotazo que le terminó causando la descalificación tras casi 10 minutos de discusión con el supervisor.

Así terminó la racha de 26 victorias y 0 derrotas de 'Nole' en 2020 y así avanzó a cuartos de final un Carreño que estaba demostrando que iba a plantar cara. El español, semifinalista en 2017 en Nueva York, se medirá ahora al vencedor del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov y el belga David Goffin.

Por su parte, Davidovich no pudo alargar su mayor aventura en el 'Grand Slam' hasta ahora, nunca antes más allá de segunda ronda. El español se sumaba al US Open de los jóvenes pero en el choque con Zverev no tuvo nada que hacer. El alemán exigió mucho ya en un primer set incómodo para el malagueño. Tras el 6-3, el español sacó su mejor momento y le dio para comenzar rompiendo en el segundo set. Sin embargo, Zverev hizo seis juegos seguidos en menos de media hora. Sin tiempo para reaccionar ni buscar una salida, Davidovich encajó un 6-1 en el tercer set. El alemán se medirá en cuartos con Borna Coric o Jordan Thompson.