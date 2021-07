Granda estará en la 'Medal Race' RS:X y España tiene dos platas provisionales.

La quinta jornada de vela en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ha sido positiva para la delegación española, al lograr Ángel Granda meterse en la 'Medal Race' en la clase RS:X mientras que hay dos platas provisionales, las de Botín y López Marra en 49er y la de Joan Cardona en Finn. Siguen avanzando las regatas en la bahía de Sagami y España avanza con paso firme. Este jueves, con vientos más suaves de entre 10 y 15 nudos, el windsurfista canario Ángel Granda selló el primer pase de la delegación española a una 'Medal Race' en RS:X.

"Viendo el viento que había hoy el objetivo era entrar en la 'Medal Race'. He tenido buenas salidas hoy. Una pena en la primera regata que he apostado por ir a derechas después de ver que las chicas iban todas por allí con buen viento y no ha sido así para mi. Pero en la segunda y tercera he estado bastante bien tácticamente. Me sentía cómodo navegando y tenía buena velocidad", comentó Granda. Con un pronóstico de vientos más débiles todavía para el sábado, Ángel Granda tiene claro que irá a por todas. "En la Medal Race habrá menos viento así que el objetivo es ganarla", comentó el canario, que con menos peso que sus rivales sufre cuando hay más viento.

Además de esa posible lucha por la medalla de Granda, que está décimo en su categoría, de momento hay dos platas provisionales con Diego Botín y Iago López Marra empatados a puntos en la serie 49er con el oro tras un 5-(12). Por su parte, Joan Cardona está a un único punto del preciado metal de oro en Finn. Le quedan cuatro de las diez regatas programadas, y el balear siguió consistente en las dos mangas disputadas, sumando un 2-3 para mantenerse en el podio provisional.

Por otro lado, Tara Pacheco y Florian Trittel han tirado hoy de velocidad en las popas, su punto fuerte, para ascender un puesto en la tabla de Nacra 17 y situarse sextos empatados con los quintos. El objetivo ahora para el dúo canario-catalán es mejorar las salidas para estar delante desde el principio en una flota que navega muy compactada.

Un octavo y un quinto puesto en las mangas de este jueves sitúan a Jordi Xammar y Nico Rodríguez en la séptima plaza de la general en 470 Masculino, perdiendo la tercera posición provisional que tenían tras una jornada aciaga. Y en la penúltima jornada de regatas para la clase Laser Standard, el canario Joel Rodríguez cumplió su objetivo de ser más agresivo y con un 9-10 arañó tres puestos en la tabla para situarse 15º

En cuanto a la participación femenina, Blanca Manchón se quedó a las puertas del 'Top 10', en undécimo lugar. En sus segundos Juegos, tras los de Atlanta 1996, se quedó a un único puesto de meterse en la 'Medal Race' de RS:X Femenino, pese a remontar dos lugares en la clasificación.

La catalana Silvia Mas y la canaria Patricia Cantero hicieron dos buenas regatas en el 470 Femenino. Analizar los errores les ha llevado a arriesgar un poco más en las salidas e intentar sacar la cabeza cuanto antes, cosechando un 3-6 que les hace recuperar nada menos que nueve posiciones hasta el séptimo de la provisional. En Laser Radial, la catalana Cristina Pujol cierra el día en el puesto 25 tras un 30-(33).