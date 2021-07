El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, lo tiene claro sobre la polémica generada por el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la candidatura de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030: "La candidatura de los Pirineos, sin consenso, no tiene ninguna posibilidad", dice Blanco en una entrevista que publica hoy el diario Heraldo.

Aragonès trató de monopolizar la propuesta de organización refiriéndose a la candidatura Pirineus-Barcelona, dejando de lado la denominación de Cataluña y Aragón. "Todo tiene solución. Estas cosas hay que hablarlas y tiene que ser con el consenso con todos. Antes de esta candidatura, solo estaba Cataluña, era Barcelona-Pirineos o Pirineus, y la denominación en catalán o español tampoco era una preocupación. En el momento que entra Aragón, cambia eso. El nombre anterior tampoco estaba aprobado. Hay que tener tranquilidad, consenso, entendimiento y respeto. De otra forma, no tenemos recorrido como candidatura. Hemos conseguido lo que parecía imposible, tener la firma de todos; pues ahora vamos a hacer las cosas de acuerdo a todos".

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha acusado a la Generalitat de deslealtad al lanzar la candidatura de forma unilateral al tiempo que reclama un posicionamiento claro del COE. Alejandro Blanco recuerda que la candidatura parte inicialmente de conversaciones con administraciones catalanas desde 2011. "En un momento determinado, cuando aún no estaba aprobado el nombre de la candidatura, se especulaba con Barcelona-Pirineus. En el momento que entra Aragón, habrá que empezar a partir de septiembre las reuniones de trabajo para sacar absolutamente todo, basándonos en el consenso, respeto y entendimiento. No tenemos que alarmarnos, hay que estar tranquilos porque todo lo que se haga, absolutamente todo, tiene que ser con consenso".

Lambán ha dicho algo importante, que rompía siempre que no hubiera igualdad

A Blanco le toca ahora recomponer lo dañado y las sensibilidades heridas por el pronunciamiento de Pere Aragonès. "Lambán ha dicho algo muy importante, que rompía siempre que no hubiera igualdad. Vamos a presentar una candidatura que abarca al Pirineo aragonés y catalán con la implicación del Gobierno de España y la coordinación del COE. Y tenemos que hacer las cosas de acuerdo con todos. Nadie predomina sobre nadie. Nadie es más ni menos que nadie. La candidatura tiene que ser fruto del acuerdo de todos y esto solo se puede lograr con diálogo, no de otra manera".

"Yo mandé -dice Alejandro Blanco- un modelo de carta para que los tres gobiernos apoyasen el escrito que yo enviaba al Comité Olímpico Internacional. Pere Aragonès lo modificó ligeramente, pero en este momento no lo considero una gran preocupación. En septiembre nos tenemos que sentar para poner las bases del proyecto, que es de todos y de nadie sobre nadie".

¿Estará el nombre de Aragón o de Zaragoza en la candidatura? "Tenemos que reunirnos en septiembre y empezar a trabajar. No tengo ninguna duda de que tiene que estar, fruto del consenso", matiza el presidente del COE. Tiene que ser un acuerdo de todo el mundo. No tengo ninguna duda, porque Aragón entra en la candidatura. Tenemos que plantear todo encima de la mesa, no adelantar ni especular, y todas las partes implicadas, los gobiernos de España, Cataluña y Aragón, y el Comité Olímpico Español, tenemos que estar de acuerdo. Nadie puede pensar que su idea puede estar por encima de los demás. Sea quien sea".

¡El planteamiento que hemos hecho al COI es de Cataluña y Aragón

"Sin consenso no hay ninguna posibilidad de seguir adelante. Tenemos que recorrer un camino largo y difícil con el Comité Olímpico Internacional y sin consenso entre nosotros, ¿qué posibilidades tenemos? No puede ser de otra manera, solo pido tranquilidad y llegar a un acuerdo en beneficio de todos porque estoy seguro de que nos va a llevar a buen puerto", precisa Blanco. Y añade sobre la posibilidad de una candidatura exclusiva de Cataluña: "El planteamiento que hemos hecho al COI es de Cataluña y Aragón".

¿Una candidatura de los Pirineos, con Andorra y Francia, contaría con más opciones? "Estamos planteando una en Cataluña y Aragón. Otra cosa es que con el proyecto técnico, en el que vamos a contar con los mejores especialistas, haya alguna posibilidad de hacer algo en Andorra. Eso lo tienen que decidir los técnicos con el acuerdo de todos".

¿CHA e IU en Aragón y la CUP y los Comunes en Cataluña no avalan el sueño olímpico. ¿Supone un problema? "Ninguna candidatura tiene el 100% de apoyos, hay que respetar las ideas de todo el mundo, pero se trata de lograr el respaldo mayoritario. Y de garantizar la sostenibilidad, tanto ambiental como económica, pero en este caso no se necesita una gran inversión", remata el presidente del COE.