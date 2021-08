Florentino y Tebas mantienen su guerra a pesar del acuerdo de LaLiga con CVC

La tregua sigue muy lejos. El aval que la Asamblea de LaLiga ha otorgado por amplia mayoría al acuerdo para que CVC participe en el negocio de los derechos audiovisuales del fútbol español no ha calmado las aguas entre la patronal de los clubes y el Real Madrid. Aunque el equipo blanco no formará parte del negocio resultante de ese pacto entre el fondo, la guerra entre ambas instituciones sigue más activa que nunca. El conflicto se personaliza en las dos principales figuras de ambos, que son Florentino Pérez y Javier Tebas. El primero, porque asegura que su entidad sale perjudicada de este nuevo modelo aunque no ceda parte de sus derechos televisivos. Desde el otro rincón, Tebas considera que se está intentando boicotear una buena operación para el fútbol español diciendo cosas muy graves sobre él. Una refriega que tiene como horizonte los tribunales. Ambas partes ya están diseñando sus estrategias, como ha podido confirmar La Información.

La cláusula añadida a última hora por la que CVC aceptaba no contar con los derechos de los clubes que rechazaban su incorporación al negocio del fútbol español es la que ha permitido que Tebas sacara adelante su gran apuesta. Algo que se planteó a última hora y cuando la reunión de los 42 miembros de la Asamblea ya estaba en marcha, según ha asegurado el Athletic de Bilbao en un comunicado. El precio a pagar es una reducción de hasta 600 millones con respecto a la inversión inicial, al pasar de los algo más de 2.700 millones de euros a cerca de 2.100. Una cifra resultante tras restar lo que correspondía a los que rechazan la operación. En ese grupo que encabeza el Real Madrid también están el Barça, el Real Oviedo y el ya mencionado club bilbaíno.

Aun así, el club de Chamartín sigue pensando que este acuerdo choca frontalmente con sus intereses. Las fuentes consultadas por esta redacción destacan que el plan de demandar a LaLiga y a su presidente sigue activo. El primer obstáculo, que era el de evitar que CVC dispusiera de sus derechos, ya lo han saltado. La problemática está ahora en cómo afectará el nuevo modelo en las reglas del juego económicas de la competición. El escenario inmediato es que hasta 38 equipos van a contar con ingresos extra tras dar su visto bueno a los documentos presentados por Tebas. Lo que deja a los otros cuatro en una situación excepcional. Estos no recibirán esos millones. Lo que supone que tampoco tendrán las facilidades del resto. Como ejemplo, quienes están a favor ahora tendrán mucho más fácil inscribir a jugadores para disputar LaLiga por esa inyección. Mientras, Barça o Real Oviedo seguirán teniendo problemas para hacerlo por superar el límite del 'fairplay' financiero.

La otra razón es que en el Real Madrid siguen pensando en que Javier Tebas puede estar cometiendo un posible delito de apropiación indebida al impulsar el proyecto de LaLiga Impulso. Como ya publicó este medio, los asesores jurídicos madridistas están estudiando si la operación implica el "traslado" de más del 10% de los derechos audiovisuales del fútbol al nuevo inversor a través del vehículo creado con este fin. Y es que aunque la institución que lidera Florentino Pérez no esté en esta operación, sí sigue siendo parte directa de lo que ocurra con unos derechos televisivos que se ofertan de manera centralizada. Es decir, LaLiga es la que se encarga de ofrecer a los operadores interesados varios paquetes para emitir los partidos de todos los equipos. Sin posibilidad de que los blancos, aunque quisieran, puedan venderlos individualmente.

Este rechazo del sistema de venta centralizada ha sido solo uno de los reproches que Javier Tebas ha dedicado a Florentino Pérez durante la rueda de prensa en la que ha dado los detalles del acuerdo con CVC. Una retahíla de pullas contra los opositores a la inyección económica que ha culminado con el aviso de que ya está pensando qué hacer al respecto. Desde LaLiga no aclaran cuál será el paso que dé Tebas por la vía de la Justicia. Pero este mismo se ha encargado de denunciar que se están diciendo cosas "muy graves" sobre su persona a cuenta de la operación de los más de 2.000 millones para el fútbol. "El objetivo de la nota del Real Madrid era asustarnos, amenazarnos y coaccionarnos", ha añadido sobre el comunicado del club madrileño en el que anunciaba las primeras acciones legales en su contra.

Lo que sí ha admitido Tebas es que no comunicó a la vez a Real Madrid y Barça el contenido del pacto con CVC. El presidente de LaLiga ha desvelado que le presentó el plan a su homólogo culé, Joan Laporta, durante una comida de trabajo el pasado 2 de julio. El equipo blanco tuvo conocimiento del mismo "cuando tocaba", como han señalado desde la patronal. Una circunstancia que los madrileños denunciaron en su primera reacción al nuevo modelo de negocio. Los cortos plazos también han rechazados por otro de los opositores, como el Athletic de Bilbao, para el que esta maniobra supone "alterar las reglas del mercado". El motivo es que hasta 17 clubes de Primera dispondrán de dinero para fichajes a solo 19 días del cierre de mercado por haber aceptado el pacto.

El club vasco no advierte de posibles acciones legales ni plantea posibles impugnaciones. Lo que sí señala la entidad presidida por Aitor Elizegi es que el acuerdo es demasiado ventajoso para CVC y poco beneficioso para los equipos. Según exponen, el fondo "recupera su inversión en 10 años y los clubes necesitamos 50 temporadas", en referencia al tiempo que tendrá que estar LaLiga abonando parte de los derechos de televisión. Un aliado para la causa blanca que se suma al respaldo que ya mostró el Barça, que también acusó a la patronal de querer hipotecar su futuro audiovisual. Por lo que los tres clubes que no han descendido nunca a Segunda División se han alineado frente a la operación más relevante del fútbol español en décadas.