Luis Enrique: "Moreno ha sido desleal; soy el único responsable de que no esté"

Luis Enrique Martínez ha sido presentado como nuevo seleccionador nacional, después de haber estado medio año apartado del cargo por problemas familiares. Con su regreso a La Roja, el técnico asturiano quiere dejar atrás el 'lío' vivido con Robert Moreno y su salida tras el partido contra Rumanía, que a pesar de terminar con goleada (5-0), fue su último al frente de la Selección. Luis Enrique ha querido dar su versión completa del 'lío' con Robert Moreno y su convulsa salida de la Selección Española: "Soy el único responsable de que no esté aquí".

"Hoy es un día muy especial para mí y para mi familia. Vuelvo a casa, vuelvo a la Selección y a terminar un proyecto que comencé en su momento", ha arrancado el seleccionador en su regreso al cargo, para inmediatamente después apuntar a Robert Moreno: "Me veo obligado a dar muchas más explicaciones de las que me hubiera gustado. Esa polémica está generada por una persona que trabajó conmigo muchos años, dentro de mi staff".

"En primer lugar, el único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo; no José Luis Rubiales ni nadie de la Selección", ha matizado el asturiano, que también ha explicado que "el día 12 nos reunimos Moreno y yo, y me hace saber que quiere estar en la Eurocopa y que, después, si quiero, vuelve a ser mi segundo entrenador. [...] Entiendo que le haga ilusión, que ha trabajado mucho y que es la oportunidad de su vida, pero para mí es desleal. Es así de sencillo. La ambición desmedida es un demérito".

"En esa reunión le transmito que tengo fuerzas y tengo ganas de trabajar. Que lo tengo claro, que voy a volver al fútbol. Lo que hago a continuación es llamar a todos los miembros de mi staff. [...] Pero no me he ofrecido nunca a la Federación, a pesar de que Molina y Rubiales dijeran públicamente en televisión que tenía las puertas abiertas", ha proseguido.

"A finales de octubre tenemos una reunión con Rubiales y Molina. Las primeras palabras fueron: 'Estáis exentos de cualquier compromiso conmigo'", ha señalado el nuevo seleccionador. "Me siento en parte responsable y no me siento orgulloso del modo en el que ha terminado todo esto. En los cargos que ostentamos, los valores en el mundo del fútbol son muy importantes y un espejo para los niños: Rubiales y Molina siempre han sido conmigo leales, honestos y sinceros", ha añadido.

Un fin de ciclo abrupto

En una de sus últimas comparecencias, tras la goleada del pasado fin de semana ante Malta por 7-0, Rubiales ya había dejado la puerta abierta al regreso de Luis Enrique al no confirmar la continuidad del actual técnico de cara a la Eurocopa que se disputará en 2020. Y ahí se dispararon las especulaciones, hasta el punto de que la semana pasada, tras el partido ante Rumanía, se produjo la destitución de Moreno.

Desde el 26 de marzo de este año y hasta la semana pasada, Robert Moreno se había hecho cargo de facto de la Selección absoluta. Y, durante todo este tiempo, había permanecido al margen de los rumores sobre la situación que llevó a Luis Enrique a tomarse un tiempo apartado. Finalmente, el 19 de junio se hizo cargo del combinado nacional de forma definitiva, pero tres meses después del fallecimiento de la hija de Luis Enrique, el asturiano acordó con Rubiales volver a dirigir al equipo.