Nadal contra las cámaras de televisión en Roland Garros: "Casi me abren la cabeza"

Cuando el español Rafael Nadal festejaba su triunfo en octavos de final de Roland Garros un cable golpeó su brazo derecho. Es uno de los cuatro que sujetan una cámara que permite a la televisión aproximarse a los tenistas en la pista central de París. El incidente no fue a mayores, pero Nadal aseguró que "algún día puede ocurrir una desgracia" y aprovechó para criticar también otras cámaras que convierten a la cancha en un estudio de gran hermano. "Hay tantos artilugios que puede ocurrir alguna desgracia. No hay ninguna necesidad de que esté tan cerca", dijo el español tras derrotar al argentino Juan Ignacio Londero.

El tenista balear recordó que, en su primer partido de este año, se golpeó la cabeza con la cámara destinada a grabar la salida de los jugadores a la pista. "No me abrió la cabeza de milagro, tengo una raja. Estas cosas son muy importantes, pero los que las hacen a veces se olvidan de que estamos jugando ahí, que somos profesionales y estamos en medio", dijo. Nadal aseguró que ha cruzado esa misma puerta "mil veces" y que la cámara se había girado a su paso, por lo que no podía saber que le golpearía.

El tenista español logró su triunfo 90 sobre la tierra batida de Roland Garros en los octavos de final contra el argentino Juan Ignacio Londero, que en su debut en un Grand Slam tuvo una actuación destacable. El español, que hoy cumple 33 años, dio pocas opciones al argentino, al que acabó derrotando por 6-2, 6-3 y 6-3 en dos horas y 13 minutos.

Nadal, que persigue levantar la duodécima Copa de Mosqueteros, una cifra que ningún otro tenista ha logrado antes en ningún grande, se clasificó para cuartos en París por duodécima vez en su carrera y se medirá contra el ganador del duelo entre el japonés Kei Nishikori y el francés Benoit Paire.

Además, el español se ganó el derecho a disputar los 38 cuartos de final de un Grand Slam, lo que le convierte en el cuarto tenista que más veces lo ha hecho en todos los tiempos, algo que hasta ahora compartía con el australiano Roy Emerson.

Solo le superan el suizo Roger Federer, que se clasificó este domingo para sus 54 cuartos de un grande, el serbio Novak Djokovic, que este lunes puede ganarse sus 44, y el estadounidense Jimmy Connors, que lo hizo en 41 ocasiones.

El partido tuvo poca historia, más allá de que de nuevo en el tercer set el español dejó escapar uno de sus servicios. No fue importante, porque para entonces ya había arrebatado dos a su rival, pero es el tercer partido consecutivo en el que la apisonadora española se relaja en la tercera manga.

En segunda ronda el alemán Yannick Maden, procedente de la previa, le rompió dos saques y Nadal confesó que se debió a una relajación por la ventaja que tenía. En tercera, el belga David Goffin le hizo perder su primer set, algo que achacó el español al elevado nivel de su tenis. En esta ocasión, Londero no pasó de romperle un servicio.

"Es un gran jugador, este año ha jugado muy bien, quiero felicitarle a él y a su equipo", dijo Nadal desde la pista. El número 2 del ránking se mostró "feliz" de poder regresar a los cuartos del "torneo más importante" de su carrera al tiempo que agradeció el apoyo del público, en una grada en la que había muchos aficionados españoles que le alentaron.