Nadal estalla tras una pregunta sobre su matrimonio: "Eso es una mierda"

Rafa Nadal daba la sorpresa este martes y caía eliminado en la primera ronda de la Copa de Maestros frente a Alexander Zverev. Una derrota que pocos esperaban y que cuesta entender cuando ha recuperado hace poco el número 1 del mundo. Por ello, en rueda de prensa fue preguntado por ello, pero no de la mejor forma.

Porque si algo disgusta a Rafa es hablar sobre su vida privada, y las preguntas que tienen que ver con ella no es que le incomoden, directamente le enfadan. Por eso, no pudo evitar estallar cuando un periodista le hizo una atrevida pregunta tras perder el partido.

Bien es sabido que no hace ni un mes que el tenista se casó con Mery Perelló en una increíble boda en Mallorca, por ello, el periodista italiano Ubaldo Scanagatta, de Ubitennis, que presenció el partido, no dudó en preguntarle si esta eliminación tenía que ver con su reciente matrimonio. Algo que enfadó mucho a Rafa.

"Esta noche has estado jugando corto muchas veces. No sé por qué, porque no estás acostumbrado a hacer eso. Me gustaría saber... para mucha gente, el matrimonio es algo muy importante que te distrae antes, durante y después de casarte. Me gustaría saber si de alguna manera tu concentración en el tenis ha sido algo diferente incluso habiendo estado saliendo con la misma chica durante tantos años", comentó Scanagatta, palabras que dejaron impactado al campeón español.

"Honestamente, ¿me estás preguntando esto? ¿Es una pregunta seria o una broma? ¿Es en serio?", inquirió Rafa que no pudo disimilar su enfado. El periodista le dijo que era en serio, lo que llevó al tenista a estallar. "Me sorprende, es una gran sorpresa para mi que me preguntes esto después de haber estado con la misma mujer 15 años teniendo una vida muy estable y normal. No importa si pones un anillo en un dedo o no. Por lo menos personalmente. Soy un chico normal. A lo mejor para ti... ¿cuántos años llevas casado?", a lo que el italiano contestó que 30.

Pero la cosa no quedó ahí, porque Nadal zanjó enseguida la conversación con un "Pasamos al castellano, porque eso que me preguntas es una mierda. Muchas gracias". Estas palabras, viniendo de un chico tan educado, chocaron mucho en sala de prensa, si bien Rafa detesta que se metan en su vida privada.

A Scanagatta no le gustó nada la respuesta y reclama una disculpa de Rafa, con el que afirma que ha hablado muchas veces y mantiene una buena relación. Asegura que hizo la pregunta de forma "inocente y natural" y que quedó muy sorprendido con la dureza del tenista cuando nunca se había mostrado así antes.