Un 'nuevo fútbol' sin gente en la grada ni abrazos: todo el mundo mira a Alemania

Nunca la Bundesliga ocupó tantos titulares ni protagonizó tantas noticias y carruseles como hoy. No lo hizo cuando Guardiola se convirtió en el entrenador del Bayern de Munich ni tampoco cuando Raúl debutó con el Schalke 04. Lo de hoy es otra cosa. La alemana es la primera gran liga de fútbol que ha echado el balón a rodar tras la crisis de la Covid, aunque quizás sea más correcto decir durante la crisis del coronavirus. Hinchas de todo el mundo –que llevan dos meses sin disfrutar del deporte rey– se han citado esta tarde delante del televisor para ver los seis partidos de la jornada. En Alemania, los aficionados también han tenido que seguir el partido desde los salones de sus casas: mantener las gradas vacías es una de las medidas del fútbol de la 'nueva normalidad' o, dicho de otro modo, del nuevo fútbol.

El encargado de quitar las telas de araña a las escuadras de una de las porterías del Signal Iduna Park ha sido Erling Braut Haaland. El primer goleador del nuevo fútbol ha perforado el arco del Schalke después de una buena jugada por banda izquierda entre Brandt y Hazard (hermano del jugador del Real Madrid) culminada con un toque decisivo del delantero noruego. "Todos los jugones sonríen igual", que decía el mítico Montes, también en el nuevo fútbol.

¡GUARDEN ESTE MOMENTO! El día que volvió el fútbol en vivo... Ya está la #BUNDESLIGAxESPN con el Borussia Dortmund vs. Schalke 04. Con todos los protocolos de seguridad y las medidas necesarias. De verdad que es muy lindo poder volver a ver fútbol ⚽⚽😍😍 #LaPasiónNuncaSeFue pic.twitter.com/1UNNVFj0UL — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) May 16, 2020

Así las cosas, la Bundesliga ha empezado como terminó: con Haaland en plan promesa del fútbol –que será su plan hasta que se convierta en toda una estrella, si es que no lo es ya– y con el Dormund ejerciendo de segundo clasificado. Hoy le ha endosado un 4-0 (Haaland, doblete de Guerreiro y Hazard) a un Schalke 04 que no se ha sentido cómodo sobre el césped en ningún momento, pero que mantiene opciones de meterse en Europa. El suyo no ha sido el único partido del día. Las gradas vacías, las celebraciones sin abrazos y los suplentes con mascarillas se han podido ver en cinco encuentros más.

Tropiezo del Leipzig

El tercer equipo en persecución a la cabeza, el Leipzig, ha tropezado (1-1) con el Friburgo, con lo que puede ver escaparse a siete puntos el liderato si gana el Bayern al Unión Berlín este domingo.

#Bundesliga 🇩🇪

La liga alemana sigue sorprendiendo con la reactivación de sus actividades, algo único se ve desde el estadio del Mönchengladbach, tienen en las gradas fotos de sus aficionados.@ENDigitalgt pic.twitter.com/gpnKbZT8ea — SUPER CRACKS GT (@gt_cracks) May 16, 2020

El fuerte inicio ha dejado pronto sin gasolina al Leipzig, mientras que el Friburgo ha aguantado y se ha puesto por delante por medio de Manuel Gulde. El Leipzig no ha reaccionado hasta entrada la segunda parte y ha empatado por medio de Poulsen. Ha perdonado el equipo de Champions, que hasta ha tenido que dar las gracias al VAR, que ha anulado un gol a Robin Koch en el descuento, por salvar el empate.

Además, un gol sobre la bocina de Daniel Ginczek coloca al Wolfsburgo en zona europea una vez terminado su partido contra el Augsburgo 1-2. Con intención de engancharse a la zona noble, el Hoffenheim se ha llevado un correctivo (0-3) del Hertha Berlín; mientras que en la lucha por evitar el descenso, el tercero por la cola Fortuna Dusseldorf ha empatado sin goles con el colista Paderborn.

Vayan eligiendo equipo, que de momento habrá que conformarse con la Bundesliga.