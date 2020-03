Un polémico penalti señalado por el VAR devuelve el liderato provisional al Barça

Un penalti transformado por Leo Messi en el minuto 81, después de la intervención del VAR, salvó al Barça, que recuperó el liderato tras derrotar a la Real Sociedad, después de un ejercicio poco convincente de los de Quique Setién, que volvieron a firmar una tibia actuación. Los barcelonistas, necesitados imperiosamente de la victoria, tuvieron sus mejores minutos en el primer cuarto de hora de la segunda frente a un rival que venía de clasificarse para la final de Copa y tuvo mucho control del juego, pero sin ocasiones claras.

El partido se decidió después de que a Martínez Munuera le avisaran desde la sala de videoarbitraje de un posible penalti. El árbitro recurrió al monitor y confirmó una mano de Le Normand a un centro de Arturo Vidal. El penalti lo transformó Messi.

El Barça está saturado. Desde hace tiempo su fútbol no ofrece confianza. A veces parece que quiere y no puede, le falta confianza al equipo de Quique Setién y cuando se mide a equipos con personalidad, sufre demasiado.

La Real Sociedad de Imanol Alguacil, flamante finalista de Copa, planteó un partido abierto, el planteamiento que muchos equipos repiten este año en el Camp Nou que, con algo de atrevimiento y mucha presión, tienen suficiente para poner en apuros a los azulgrana. Hoy no fue una excepción. La mejor noticia para el Barça es que por fin tiene un jugador que va al espacio, es Martin Braithwaite, una bombona de oxígeno para Leo Messi, con quien se entendió desde el primer minuto del partido.

Desde la banda izquierda, fue el danés quien agitó a su equipo. Intentó los uno-contra-uno, buscó la profundidad y siempre tuvo entre ceja y ceja la meta de Remiro. Suya fue la primera ocasión, en un remate en el minuto 10, y también la segunda (m.15) y la tercera (m.16). Más allá de Braithwaite, el Barça no tenía muchos más recursos.

Tuvo problemas para salir con el balón jugado desde atrás, donde Marc André ter Stegen sufrió demasiado; no anduvo fino en la creación Rakitic y el Barça sufrió demasiado en las transiciones, en las que la Real se plantaba fácilmente ante la meta local, eso sí, con poco peligro. En un arranque de orgullo a la media hora, un robo de Messi a Llorente estuvo a punto de ser el 1-0, aunque la mejor ocasión del Barça no llegó hasta el minuto 40, cuando una combinación entre Braithwaite, De Jong y Messi no fue aprovechada por el argentino.

La Real, apuntó más que disparó, y su mejor opción la generó un gran pase de Barrenetxea que Portu no pudo controlar. Al descanso, como unas cuantas veces ya ha ocurrido en este curso en el Camp Nou, el 0-0 fue el síntoma de lo ocurrido. Los mejores minutos del Barça se vivieron en el primer cuarto de hora del segundo tiempo. Tuvo Messi más presencia en ataque y los azulgrana tuvieron hasta cinco ocasiones para decidir el partido. El argentino pudo adelantar a su equipo en el 54 y en el 60, pero la más clara fue un remate cercano de Rakitic que salvó Remiro (m.65).

Piqué, un minuto después, y una jugada colectiva en la que Alba no acierta en el último pase fueron las acciones más destacadas de los de Setién, que a partir del minuto 70 y ya con Oyarzabal y Zubeldia sobre el terreno de juego, vio como la Real se hizo con el control. Isak y Monreal, éste en una transición, apretaron al Barça hasta que apareció el VAR, en un despeje de Le Normand tras un centro de Arturo Vidal en el 79. Avisaron al árbitro, lo vio en el monitor y señaló penalti que trasnformó Messi en el 81. Una victoria que le vale al Barça para recuperar el liderato.