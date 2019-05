La reventa en Champions: 205.000€ por las entradas más exclusivas de la final

- Buenas. He visto en vuestra web que vendéis paquetes de entradas para la final de la Champions. ¿Siguen disponibles?

- Sí. Tenemos un paquete Platino para 15 personas por 205.000€. También un paquete para 5 personas por 110.000€.

A solo dos días de la final de la UEFA Champions League en el Wanda Metropolitano de Madrid, aún quedan entradas a la venta. Por supuesto, los canales oficiales de venta llevan semanas agotados. Pero varias webs, la mayoría europeas, aprovechan las últimas horas previas al partido para revender las entradas disparando su precio.

En España, las páginas legales de reventa de entradas no ofrecen asientos para la final y solo se encuentran en webs de venta de segunda mano, donde ofrecen bolígrafos por 8.000 euros con los que regalan entradas para el partido. Muchos de estos anuncios son falsos, con números de contacto que no existen o no contestan.

Sin embargo, las webs británicas sí que ofrecen estas entradas sin ningún disimulo. En estas páginas encontramos asientos de "Categoría 1" en la grada del Tottenham por 11.785 euros. Si los queremos en la del Liverpool habrá que pagar un poco más: 12.985. Estas mismas entradas salieron a la venta en la web de la UEFA en marzo por 600.

Más caras aún eran las entradas de protocolo, enfocadas a empresas que las compraban por paquetes -incluyen recepción, champán y cena en el palco VIP- y que salieron oficialmente a un precio de 8.350 euros por persona. Ahora se venden en una web alemana a 205.000 euros el pack de 15 entradas, es decir más de 13.500 euros por persona.

Aunque la web es extranjera, el vendedor se encuentra en Madrid. Para demostrar que sus entradas son originales se ofrece a hacer el intercambio en mano en un conocido hotel de la capital y nos propone pagarle en metálico los 205.000 euros.