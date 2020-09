"Schumacher solo se comunica con los ojos", según la exesposa de Briatore

Elisabeta Gregoraci, exesposa de Flavio Briatore, el que fuese jefe de Benetton Renault, ha asegurado en un 'reality show' que Michael Schumacher, el siete veces campeón de la Fórmula 1, se encuentra en España, aunque "no puede hablar" y "solo se comunica con los ojos". Además, tal y como recoge La Sexta, "únicamente tres personas podrían visitarle en su habitación".

No son muchas las noticias que llegan del 'Kaiser' y las que lo hacen no son en absoluto alentadoras. Hace poco tiempo, Jean Todt, presidente de la FIA, exjefe de Ferrari y gran amigo del 'Káiser' revelase que "continúa luchando", pero un neurólogo dictaminó, también en los últimos meses, que el campeón no se podrá recuperar.

En un 'reality' italiano, la expareja de Briatore ha dado algunas pinceladas de cómo se encuentra Schumacher. Gregoraci apuntó que tan solo tres personas puedes verle: "Solo tres personas pueden visitarle y yo sé quienes son".

Además, explicó que su capacidad comonucativa se reduce a la mirada: "No habla, sólo se comunica con los ojos".

Por otro lado, como se explica en líneas superiores, Gregoraci contó que el teutón se encuentra en España junto a su mujer, Corinna Schumacher. El matrimonio tiene una casa en Andratx (Mallorca) y, según la exmujer de Briatore, Corinna la habría adaptado para que Michael pueda residir allí.