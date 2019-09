Serena Williams vuelve a la final del Abierto lista para batir nueva marca

La legendaria Serena Williams logró su objetivo de alcanzar por décima vez la final del Abierto de Estados Unidos tras vencer esta noche en la semifinal a la joven ucraniana Elina Svitolina, 13 años más joven, por 6-3 y 6-1.

Williams disputó su trigésima octava semifinal de un Grand Slam con un tenis incontestable de poder físico y dominó en todas las facetas del juego ante una rival que casi no pudo mostrar algo de la clase que posee.

En apenas una hora y 10 minutos, la tenista estadounidense llegó a la victoria número 101 en el Abierto de Estados Unidos, que la empata con la otra legendaria local Chris Evert.

"Estar en cualquier club con Chrissie es simplemente increíble", admitió Williams, reflexionando sobre la victoria número 101.

El partido de la gran final dará a Williams la posibilidad de batir la marca de Evert y ser la mayor ganadora del último torneo de Grand Slam del año, pero lo más importante, conseguir el séptimo título de campeona y el vigésimo cuarto en torneos mayores.

Además también tendrá la gran oportunidad de conseguir un título de campeona en un torneo de Grand Slam 20 años después de alcanzar el primero, cuando ganó el del Abierto de Estados Unidos siendo una adolescente de 17 años.

"Supongo que es impresionante", contestó Williams cuando se le preguntó sobre lo que podría conseguir si ganaba la final. "No pienso en eso, solo vengo aquí y hago lo que puedo".

Que tendrá que ser mucho cuando se enfrente a la suiza Bianca Andreescu de 19 años y decimoquinta favorita.

Williams se enfrentará con la adolescente Andreescu en el segundo duelo entre ambas, que estaría cargado de revancha deportiva, después que el primero ocurrido en la pasada final del Premier 5 de Toronto, Williams abandonara por lesión en la espalda, en el primer set, cuando perdía por 1-3.

En cuanto a la valoración del juego de Andreescu, la menor de las hermanas Williams tuvo palabras de alabanza y respeto. "Realmente sabe cómo mezclar el tenis y jugar diferentes tiros de diferentes maneras". "Sobre todo, me gusta como persona. Es increíble".

Precisamente ante la mayor dificultad que tendrá que enfrentar en la final la tuvo con Svitolina en los cuatro primeros juegos del partido de semifinal, Williams admitió que tendrá que hacer su mejor tenis y sobre todo no cometer errores como los que hizo cuando decidió subir a la red. "Me di cuenta, que a pesar que ganaba los tantos no era la estrategia a desarrollar durante el partido", comentó Williams sobre los primeros juegos. "Fueron largos".

Williams admitió que se enfrentaba a una buena rival y el cambio que tuvo de mentalidad y actitud le benefició para llevarse la victoria. "Es una muy buena jugadora, obviamente. Dos semis seguidas es realmente impresionante y realmente difícil de hacer. Solo quería no tener un comienzo lento y solo tratar de aguantar, pero al final todo salió perfecto", agregó Williams, que vivió otra noche histórica y triunfal en Flushing Meadows.