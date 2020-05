Soldado carga contra el PSOE y responde a las críticas: "A ver quién es la lacra"

"Te parece poco 'donar' casi la mitad de nuestro 'desproporcionado' sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quién es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista no me entero muy bien. Gracias". Esta fue la respuesta del jugador del Granada, Roberto Soldado, a un tuitero que le pidió que no comentara sobre política en las redes sociales.

La polémica inició cuando el futbolista se dirigió al PSOE en Twitter para defender a la Comunidad de Madrid de las acusaciones de "gestión ineficaz e irresponsable" que lanzó el partido: "Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados".

Los futbolistas ya han sido señalados por la sociedad en los últimos días por su acceso 'privilegiado' a test del virus y material sanitario. Algunos internautas apoyaron su intervención, pero otros le indicaron que "pagar impuestos es ley... A donar a misa".

Roberto, ni caso, este es otro cara que le gusta vivir del dinero público, ese dinero que dicen no es de nadie.

Soldado ya entrena en las instalaciones de su equipo para el regreso de LaLiga, previsto por el momento para inicios de junio. "Ojalá pueda encontrarme también con vosotros lo antes posible. Salud y ánimo para todos", escribió el futbolista en su perfil para animar a todos sus seguidores a mantener la esperanza de que la 'nueva normalidad' volverá pronto.

LaLiga ha anunciado este domingo cinco casos positivos por coronavirus en los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank a consecuencia de las pruebas médicas para reanudar los entrenamientos, todos ellos "asintomáticos". También ha especificado que todos se encuentran "en la fase final de la enfermedad" y ha insistido en que su identidad concreta no puede conocerla en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos", señala el comunicado. Pero la mayoría de los nombres son conocidos porque han trascendido desde sus respectivas concentraciones. Son, por ejemplo, los casos del brasileño del Atlético de Madrid, Renan Lodi, o del portero español de la Real Sociedad, Álex Remiro. Igualmente, se supo el domingo que en el Betis podría haber hasta tres casos.