Nadal vence a Dimitrov en un partidazo y luchará por su sexto título del año

El tenista español Rafael Nadal se impuso hoy en un partido extremadamente complicado (6-3, 4-6 y 6-1) al búlgaro Grigor Dimitrov, y logró con ello el pase a la final del Abierto de China, un año después de que el jugador eslavo le eliminara en los cuartos de este torneo.



Había ambiente de revancha en la pista central del Centro Nacional de Tenis de Pekín y se notó en el juego al límite de los dos, que protagonizaron hoy algunos de los mejores puntos del torneo y forzaron su físico al máximo para intentar alcanzar la final de este ATP 500, que Nadal no gana desde hace 12 años.



El tenista balear, número uno del mundo, se enfrentará mañana domingo en la final al vencedor de la segunda semifinal que disputarán hoy el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, y el australiano Nick Kyrgios, octavo cabeza de serie.



El balear comenzó firme el duelo, y no tuvo que esperar mucho hasta conseguir su primera rotura en el cuarto juego. Tras ello, Nadal tuvo que defender hasta dos bolas de rotura en contra en el séptimo, pero tras el peligro sentenció el set en 35 minutos.



Todo parecía encarrilarse cuando el búlgaro, octavo del ranking ATP, cedió el primero de sus saques nada más iniciarse la segunda manga, pero el número uno frenaba su avance. Así, desaprovechó dos pelotas de quiebre y defendió una, hasta que en el sexto juego, en la sexta bola de 'break' a la que se enfrentaba, sucumbió.



Una nueva pérdida de servicio del español en el décimo juego permitió a Dimitrov igualar la contienda y que todo se decidiese en el tercer y definitivo parcial.



Pero Nadal no consintió más sobresaltos; con un 'break' al cuarto intento empezó el tercer parcial, y sumó cuatro juegos seguidos hasta que el búlgaro cortó la sangría. Sin embargo, otro quiebre en el séptimo juego cerró el choque para el español tras dos horas y 16 minutos. Ahora, luchará por su sexto título del año.