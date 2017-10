Rafa Nadal vence al croata Cilic y buscará en Shanghai el séptimo título del año

El español Rafael Nadal logró ganar al croata Marin Cilic, cuarto mejor tenista del mundo, en un complicado partido, por 7-5 y 7-6(3) y consiguió el pase a la final del Masters 1.000 de Shanghái para pelear por su séptimo título de la temporada.



El número uno del mundo, que no ha ganado nunca este torneo, encadenó hoy su victoria 16 consecutiva y se enfrentará este domingo con el vencedor del duelo entre el suizo Roger Federer y el argentino Juan Martín del Potro.

Por La Información MIRA TAMBIÉN Rafa Nadal reclama 100.000 euros a la ministra francesa que le acusó de dopaje

El de Manacor arrancó con una marcha más que el croata, lento de piernas y errático con su derecha. Las bolas de 'break' fueron cayendo una tras otra desde el primer juego, pero Nadal bajaba sus prestaciones en estos momentos, algo impreciso al resto.



Las opciones de ruptura desaprovechadas por el balear, subieron la moral del superviviente Cilic, cada vez más cómodo sobre la pista y con menos problemas al servicio. La frustración de Nadal hizo el resto, y con 5-4 arriba en el marcador, el tenista de origen bosnio gozó de dos bolas de set al resto. Sin embargo, una derecha a la red y un gran saque devolvieron la tranquilidad al banquillo del español.



Con el agua al cuello, el número uno mundial recuperó su mejor versión y sacó adelante un juego en el que Cilic dispuso de una tercera opción para apuntarse el primer parcial. En una película cuyo argumento conocemos ya de memoria, Rafael Nadal se hizo fuerte en la debilidad y consiguió quebrar el servicio de Marin Cilic en el juego posterior para a continuación cerrar con su saque la primera manga.



El exigente primer set, tanto en lo físico como mental, hizo más mella en el croata, que no tardó en ceder de nuevo su servicio. Sin embargo, el jugador mallorquín, que acusó la carga de partidos, bajo el ritmo y falló más de la cuenta, permitiendo que Cilic recuperase el 'break' y volviese a entrar en el partido.



La historia se repitió en la zona caliente del set. Con 5-5 en el marcador, Cilic salvó un comprometido 0-40 pero terminó perdiendo de nuevo su saque debido al empuje de Nadal. En el turno de servicio posterior, el primer cabeza de serie del torneo dispuso de una bola de partido, pero Cilic, ya sin nada que perder, arriesgó con la derecha y consiguió volver a equilibrar la contienda.



En el decisivo 'tie-break', Cilic siguió arriesgando con sus golpes, pero esta vez la moneda salió cruz, y la mayor consistencia de Nadal fue argumento suficiente para cerrar el exigente encuentro por 7-5 y 7-6 en 2 horas y 11 minutos, y acceder a su décima final en lo que va de año.



China está siendo un país talismán para el número uno del tenis mundial, quien hace una semana se adjudicó el Abierto de China en Pekín, un torneo que al igual que Shanghái se juega en pista dura, que no es la especialidad del mallorquín.



El tenista balear, quien está realizando una temporada brillante, contó ayer que a día de hoy siente que está jugando a su mejor nivel de la temporada y por ello se ve capaz de ganar en Shanghái uno de los pocos trofeos que todavía no tiene en su haber.