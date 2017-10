Zidane intenta bajar la tensión en el viaje del Madrid a Girona: "Es fútbol"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mandó un mensaje de tranquilidad intentando imponer el deporte a la situación política de Catalunya, donde su equipo viaja para medirse al Girona, en el que dijo "es solo un partido de Liga" en el que no pensarán "en el contexto que le rodea".



"No tiene que ser algo especial para nosotros. Es un partido de Liga que jugaremos y vamos a pensar en ello, no en el contexto que le rodea. Es cierto que seguimos la situación actual pero nos concentramos únicamente en el partido, porque es lo único que nos importa", manifestó en rueda de prensa.



El técnico francés repitió el mismo mensaje cada vez que fue preguntado por la situación política que vive España y prefirió mantenerse al margen, sin mandar un mensaje como entrenador del Real Madrid que se pueda mezclar con la política.



"Veo solo una cosa, el partido de mañana y nada más. Se que hay mucho ruido alrededor y muchas cosas, no me voy a meter en este asunto. Vamos a viajar, hacer lo mismo que en todos los partidos y pensar solo en lo que vamos a hacer en el campo y nada más", aseguró.



En esa intención de Zidane de dar normalidad al encuentro, el técnico no ha analizado los jugadores catalanes como Kiko Casilla a los que dirige y para el que puede producirse una situación extraña en Girona.



"Creo que es el portero del Real Madrid y está tranquilo, preparando su partido independientemente de donde haya nacido y donde esté. Eso no lo va a cambiar, solo piensa en hacer bien las cosas en el partido y nada más. Del resto sabemos la situación pero no hemos hablado de eso porque solo nos importa el partido", sentenció.

Machín: "La política es para los políticos"

El entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha asegurado que la visita del Real Madrid este domingo a Montilivi (16.15 horas) será una "fiesta" y que no hay motivo de "alarma" a pesar del revuelo por la proclamación el viernes en el Parlament de la República Catalana, y ha explicado que no harán ningún marcaje individual como hicieron con Leo Messi.



"Creo que no había ningún motivo para que hubiera tanta alarma en el aspecto meramente deportivo. Yo, que llevo aquí tres años y medio, no he sentido nada de lo que muchas veces me comentan amigos que me llaman. La afición de Girona es superrespetuosa, supercívica, y está deseosa de fútbol de Primera División", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, el preparador del conjunto catalán aseguró que van a disfrutar del duelo. "Para nosotros, además de un reconocimiento a nuestra trayectoria, es una fiesta que venga uno de los mejores equipos del mundo a enfrentarse de tú a tú contra el equipo de todos los gironís. Me sabe un poco mal por ellos que se haya podido enturbiar esta semana, que nosotros nos merecemos que se hable de fútbol, de lo que está creciendo esta institución", expresó.



Además, el técnico soriano recordó que cada uno puede tener "sus opiniones", pero que eso no afectará al fútbol. "Aquí hay mucha pluralidad, respeto. El tema político es de los políticos, para eso se les ha votado y para eso cobran. Ellos son los que se tienen que encargar de solucionar este tipo de problemas para que la gente pueda vivir mejor, que en teoría es para lo que les hemos votado", advirtió.



Por otra parte, Machín reveló que no harán ningún marcaje individual como hicieron con Messi ante la visita del FC Barcelona, ya que el cuadro de Zinédine Zidane tiene "muchas más fuentes para generar ocasiones de gol" que los azulgranas. "Creo que hay una dependencia mayor de Messi en el Barça que de Cristiano en el Madrid. Son dos plantillas que tienen excelentes futbolistas, pero al final son números; cuando no hace gol Messi, da la asistencia o hace la jugada", subrayó.

Por La Información MIRA TAMBIÉN ¿En qué liga jugarían el Barcelona y el Espanyol si Cataluña se independiza?