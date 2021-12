El 47,2% de los autónomos creen no volverán a niveles precovid hasta 2023.

El 47,2% de los autónomos españoles prevén que su negocio no se recuperará hasta 2023 y el 11,2% apunta a 2024, mientras que el 31,1% afirma ya haberse recuperado y el 2,9% considera que lo hará en los próximos meses. Esta es una de las principales conclusiones del ‘XIII Barómetro de Autónomos Covid-19’ elaborado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), que fue presentado este martes por el presidente de esta asociación, Lorenzo Amor, en rueda de prensa.

El estudio alerta de que el porcentaje de autónomos que espera la recuperación de su actividad para 2024 empeora con respecto a la anterior encuesta, realizada el pasado septiembre, cuando la cifra era solo del 8,4%.

Con estos datos, según ATA, el 66,1% de autónomos todavía no se ha recuperado. De ellos, el 30,2% no descarta tener que cerrar su negocio, incluso el 8,2% ve su situación “tan mala que afirma que tendrá que cerrar”. A corto plazo, el 29,2% de los autónomos encuestados prevén que su actividad disminuya de cara a los primeros meses de 2022; el 42,8% no variará, y el 17,5% se muestra optimista y espera ver aumentar su facturación en los próximos meses.

Sobre la campaña de Navidad, uno de cada cuatro autónomos considera que la perspectiva es “buena”, pero que no llegará a los niveles de 2019 y un 18% creen que la perspectiva es “mala”, por debajo del 50% de la actividad de la campaña navideña de 2019. Un 46% de los autónomos declaran que su negocio no tiene campaña de Navidad.

En relación con los trabajadores, solo el 6% de los autónomos encuestados afirman haber aumentado la plantilla en 2021; el 12,9% han tenido que reducir plantilla; El 28,3% la han mantenido, y un 45,9% no tiene empleados a su cargo. De cara a 2022, el 10% prevén reducir plantilla; el 25,6% mantendrán los mismos empleos y un 3,8% aumentará el número de trabajadores. El resto de autónomos, de nuevo, no necesitará empleados por cuenta ajena.

Impuestos y luz

En cuanto a los factores que hacen peligrar la continuidad de los negocios de los autónomos, el 44,1% señalan las subidas de impuestos, el 26,9% el alza del precio de la electricidad y el 13,8% apuntan a la “falta de ayudas para frenar esta crisis que ha provocado la pandemia”.

En este sentido, el barómetro destaca que el 78,5% de autónomos se oponen a que se incremente las cotizaciones, mientras que hasta el 88% están en contra de que se eleven los impuestos. Por otro lado, el barómetro advierte de que uno de cada tres autónomos (el 36,4%) sufren morosidad, tanto pública como privada, o ambas, porcentaje que ha aumentado con relación al anterior barómetro (32,1%).

Percepción social

Por otra parte, el estudio incorpora en esta edición un apartado sobre percepción social del colectivo de los trabajadores autónomos. Para el 91,6% de los encuestados, la figura del autónomo no está bien valorada socialmente y solo el 5,3% creen que el autónomo sí está “muy bien” valorado.

Además, el 82,6% de los autónomos consideran que las administraciones públicas “desconocen por completo la importancia que el colectivo tiene tanto social como económicamente” en España. Pese a todo, el barómetro de ATA subraya que el 60% de los autónomos volverían a elegir ser autónomos, aunque el 20,4% responden que “nunca” volverían a escoger este camino profesional.