A qué hora comienza la Lotería de Navidad y en qué canal lo echan

Los bombos del Sorteo de la Lotería de Navidad 2022 duermen ya en el Teatro Real de Madrid a la espera de que este jueves, 22 de diciembre, empiecen a girar. Millones de jugadores estarán pendientes del horario en el que dará comienzo el Sorteo Extraordinario de Navidad, en el que este año están en juego 2.520 millones de euros. Entre los premios repartidos destaca el más esperado de la mañana, el Gordo de Navidad, que repartirá 4.000.000 euros a la serie. El segundo premio será de 1.250.000 euros por serie y el tercero repartirá 500.000 euros a la serie. ¿Serán este año madrugadores?

A qué hora empieza el Sorteo de la Lotería

El sorteo de la Lotería de Navidad ha tenido lugar a lo largo de su historia en la sede de Loterías y Apuestas del Estado de Guzmán el Bueno o el Palacio de Congresos de Madrid, pero este 2022, como desde 2012, volverá a tener lugar en el Teatro Real de Madrid. Pero, ¿a qué hora empieza la Lotería de Navidad? Los bombos, que descansas vigilados en la planta menos dieciséis del Teatro Real, empezarán a girar alrededor de las 09:00 horas de la mañana del próximo 22 de diciembre. A las 08:30 horas se constituye la mesa que preside y autoriza el comienzo del sorteo. Es a partir de ahí cuando se llenan los bombos, se cierran y a una señal del presidente se voltean simultáneamente. En ese momento la suerte ya sí que estará echada y solo queda estar pendientes de un sorteo que pone en juego 112 millones de euros más que el año pasado.

¿A qué hora acaba la Lotería de Navidad?

Y de mil euros en mil euros irá pasando la mañana del próximo jueves hasta que acabe el sorteo de la Lotería de Navidad. Esto sucederá cuando no quede ninguna bola en el bombo de los premios. ¿Cuánto va a durar el sorteo? No hay una hora fija marcada para el final del sorteo de la Lotería de Navidad. Serán los niños de San Ildefonso los que marquen un poco el ritmo a la hora de cantar cada una de las 1.807 bolas de premios con sus respectivos números (100.000 bolas). Otros años el sorteo no ha excedido de las tres horas aproximadamente -cuatro si sucede algo excepcional-, por lo que alrededor del mediodía los nuevos millonarios ya sabrán que la suerte en esta ocasión sí les ha sonreído.