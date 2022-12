Cómo declarar en la Renta un décimo de la Lotería compartido sin pagar demás

Una de las dudas que más surgen a la hora de cobrar un décimo premiado del Sorteo de la Lotería de Navidad es qué tenemos que hacer si se ha compartido con más personas para no pagar demás en la próxima Declaración de la Renta, correspondiente al ejercicio de 2022, y luego no tener problemas con la Agencia Tributaria de cara al año siguiente. Es por ello que, desde Taxfix, plataforma para realizar la declaración de la renta, dan las claves para que todo vaya como la seda y no haya malentendidos con la AEAT.

Actualmente, de todo premio que supere los 40.000 euros, un 20% corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado a día de hoy por María Jesús Montero, de manera que solo los ganadores del Gordo (400.000 euros al décimo), el segundo premio (125.000 euros al décimo) y el tercero (50.000 euros al décimo), verán sus premios reducidos por los impuestos.

Cómo declarar un décimo premiado en la Renta de 2022

Aclaran en nota de prensa que esto se hace de forma automática cuando se va a cobrar el décimo, por lo que, a priori, no hay que hacer ningún trámite. Sin embargo, a la hora de presentar la declaración de la renta, los premios de la lotería deben incluirse en el apartado de "Ganancias y Pérdidas Patrimoniales no derivadas de la Transmisión de Elementos Patrimoniales", ya que, si no se indica su origen en la declaración de la renta, Hacienda podría interpretar, que se trata, por ejemplo, de una donación y gravarla con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

También cabe mencionar que, aunque los premios de la Lotería de Navidad no repercuten en la base imponible del IRPF, sí se deberán declarar los posibles rendimientos que este dinero obtenido pueda generar a los premiados, como por ejemplo los intereses bancarios o la compra de acciones que generen dividendos.

¿Y si el premio de la Lotería es compartido? Hacienda lo explica

Si el décimo se ha compartido, hay que tener en cuenta que, mientras el impuesto se calculará sobre el premio global, cada una de las personas que hayan percibido el premio deben incluir su parte proporcional en la declaración de la Renta. Lo mismo ocurre a la hora de cobrarlo. Para poder hacerlo, todos los ganadores deben identificarse ante el banco que vaya a efectuar el pago del premio. Y, en caso de que no sea posible reunir a todos, siempre existe la posibilidad de designar a un responsable que realice las gestiones en nombre de todos.

No obstante, este encargado debe ser designado mediante un documento público firmado ante notario por todos los dueños del décimo. Al igual que con los décimos cobrados de forma individual, es recomendable indicar de dónde procede la cantidad repartida por el encargado de cobrar el premio en la declaración de la renta para no originar confusión en la Agencia Tributaria.