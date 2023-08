El aeropuerto londinense de Gatwick afronta ocho jornadas de huelga en agosto

El aeropuerto de Gatwick, elsegundo de mayor tráfico del Reino Unido, afronta "interrupciones significativas" de sus operaciones en agosto ante las ocho jornadas de huelga convocadas por una parte de sus trabajadores, anunció este miércoles el sindicato Unite. En torno a 230 empleados encargados de las operaciones en tierra y asistencia a pasajeros del aeródromo, a unos 50 kilómetros al sur de Londres, detendrán su actividad para reclamar mejoras salariales entre los días 18 y 22, y entre el 25 y el 29.

Entre las jornadas de huelga está incluido el 28 de agosto, festivo en el Reino Unido y una de los días más concurridas en los aeropuertos del país durante el verano. El sindicato estima que 216 vuelos podrían verse afectados durante el primer periodo de cuatro días de paros, lo que tendría repercusiones para unos 45.000 pasajeros.

Las compañías Red Handling y Wilson James, encargadas de los servicios de tierra en Gatwick, "no han hecho ofertas que cumplan las expectativas de los empleados", indicó Unite. La secretaria general del sindicato, Sharon Graham, aseguró que otras firmas con trabajadores en el aeropuerto "están preparadas para ofrecer salarios actualizados y no hay excusa para que ellos no hagan lo mismo".

Un portavoz de Gatwick señaló a los medios que el aeródromo "está al tanto" del conflicto laboral y "anima a la plantilla de Wilson James, Red Handling y sus sindicatos a encontrar a una solución".