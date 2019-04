La 'freelance' que ha ganado 130.000 € en seis meses escribiendo notas de prensa

La vida de trabajador 'freelance', autónomos que realizan trabajos para terceros a cambio de una remuneración, suele ser compleja. Primero por las escasas compensaciones económicas de sus tareas y, sobre todo, por la dificultad para encontrar un empleador. Sin embargo, para todos aquellos que se dediquen o quieran dedicarse a este sector, cabe señalar que no todo está perdido como pone de manifiesto el caso de una escritora americana.

En noviembre de 2015, Alex Fasulo vivió en Nueva York durante un mes, pero una mañana decidió que estaba harta de su trabajo como relaciones públicas.

Durante las primeras horas se arrepintió, pero esa misma noche llevaría a cabo una acción que le cambiaría la vida. Fasulo entró en su perfil de la plataforma online para freelance Fiverr, en la que los usuarios pueden ganar dinero haciendo trabajos de corta duración.

En su perfil, la joven describía sus especialidades como edición de artículos y posts de blogs por un precio que comenzaba en los 5 dólares (4,45 euros). En ese momento invertía en este empleo adicional una o dos horas por semana, obteniendo cantidades mensuales variables entre los 100 y 200 dólares al mes (entre 89 y 178 euros).

Sin embargo, la situación era ya muy diferente. Sin empleo fijo era necesario generar más ingresos, así que Fasulo publicó nueve nuevos servicios por el precio de 5 dólares, entre los que se incluía escribir notas de prensa, labor en la que tenía experiencia de un puesto anterior.

Al entrar de nuevo al día siguiente en su cuenta se quedó en shock: tenía nueve solicitudes para elaborar notas de prensa. “Estaba muy feliz. Me acuerdo del primer día en que gané 100 dólares en una sola jornada. Creo que lloré. Todo ocurrió muy rápido”, explica Fasulo en ‘CNBC’.

Una progresión imparable

En febrero de 2016 tenía 35 pedidos al día y estos ya le permitían pagar el alquiler y cubrir el resto de gastos de su vida, incluidos los de ocio. En total, ingresó 33.000 dólares (29.000 euros) en ese año, subiendo su caché a 15 dólares (13 euros) por tarea. En 2017, aprovechó el lanzamiento de Fiverr Pro para ganar 81.000 (72.000 euros) hasta llegar en la actualidad a ganar 151.000 dólares (133.577 euros) en seis meses por sus servicios de escritura.

En una rutina laboral de nueve horas de trabajo diarias de lunes a viernes más algunas los fines de semana, la joven ha cambiado la estrategia optando por proyectos más largos en los que el precio de pago de salida es de 100 dólares (89 euros).

Pero su éxito teletrabajando no se queda ahí ya que al trabajar con grandes marcas su prestigio ha crecido hasta el punto de editar su primer libro el mes pasado. “Una de las mejores características de Fiverr es el anonimato, porque los que me contratan no sé realmente quiénes son y eso es por lo que les gusta esta plataforma”, afirma. Sin duda alguna, cualquier freelance debería probar este medio, aunque la mayoría de los trabajos a desempeñar sean en inglés.