La alimentación se rebela contra el alza de costes por el nuevo reglamento de envases.

No hay 'minutos de la basura' en esta legislatura europea, que está a punto de concluir. Esta semana se celebra el último pleno y la agenda viene muy cargada, especialmente para el sector primario que verá aprobadas las 'flexibilidades' propuestas por Bruselas para la Política Agraria Común (PAC) y el nuevo Reglamento sobre los Envases y Residuos de Envases. En este último, que se votará este miércoles, los agricultores, la industria alimentaria y la distribución tienen fijadas su mirada en, al menos, dos aspectos: la introducción de sistemas de depósito y devolución (reutilización) para al menos el 90% de las botellas de plástico y los recipientes de metal de un solo uso para bebidas, fijada de cara a 2029, y la prohibición de envases de plástico de un solo uso para frutas, hortalizas, alimentos y bebidas, entre otros productos.

Sobre este último aspecto, el principal altavoz de los agricultores y ganaderos en Europa, Copa-Cogeca, mostraba su temor en un comunicado de que el Parlamento Europeo avale un proyecto de Reglamento que desde el sector no dudan en tachar de "desproporcionado" y "contraproducente". En este línea, pedían que se exima de la restricción en el uso de determinados formatos de envases de plástico de un solo uso a las frutas y hortalizas frescas para que no suponga una obstáculo a la libre circulación de estas producciones por la Unión Europea.

"Un atentado contra el mercado interior"

Para Juan Corbalan, director de la oficina de Cooperativas Agroalimentarias en Bruselas, el proyecto de reglamento es "bienintencionado" y recuerda que "no solo afecta al sector agroalimentario". Sin embargo, lamenta que "el texto es un atentado contra el mercado interior al mantener las leyes nacionales aprobadas antes de 2024, de países como España, Francia y Bélgica". Al respecto, Corbalan recuerda que la normativa española es mucho más restrictiva que la europea y tacha de "incomprensible" la posición española y francesa en el Consejo Europeo. Ambos países pugnaron por mantener la vigencia de las regulaciones nacionales en su negociación con los eurodiputados.

"El texto es un atentado contra el mercado interior al mantener las leyes nacionales aprobadas antes de 2024 de países como España, Francia y Bélgica", Juan Corbalan (Cooperativas Agroalimentarias)

Copa-Cogeca comparte un temor similar y sostienen que la futura regulación supone una ruptura del mercado interior por "un margen de subsidariedad muy amplio para los países". Es decir, avisan contra el mantenimiento de las normativas nacionales de países como España, Bélgica y España en paralelo con el reglamento europeo. Para la principal alianza agraria europea el futuro texto tendrá "efectos contrarios al objetivo de sostenibilidad que persigue" y creen que supondrá un obstáculo para que los productores primarios puedan diferenciar sus cultivos. Lo que, a su juicio, a largo plazo seguirá minando el consumo de frutas y hortalizas.

Corbalan cita las dificultades con que se pueden enfrentar las empresas exportadoras: "Por ejemplo, en España está prohibida el uso de envases de todo tipo en frutas de menos de 1,5 kg, mientras que en Alemania se permiten los envases de plástico. Esto va a suponer más burocracia, mayores costes y una merma de la competitividad", sostiene el representante de Cooperativas. El responsable de la oficina en Bruselas de esta organización agraria añade que "el 60% de la fruta fresca se exporta" y lamenta que las cooperativas se van a enfrentar "con normativas y listas de excepciones diferentes". Corbalan se muestra crítico con la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica en este ámbito y lamenta que el departamento de Teresa Ribera no se haya reunido con ellos en 5 años.

¿Artículos "demasiado políticos"?

Desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), su directora de Sostenibilidad, María Martínez, reconoce que el reglamento tiene aspectos positivos como "la armonización, la organización del etiquetado y el incentivo para innovar que supone el objetivo de que en 2030 todos los envases sean reciclables". Sin embargo, Martínez "echa de menos más diálogo y una posición país de España más acorde con sus sectores".

Desde la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) echan de menos mayor diálogo "y una posición país de España más acorde con sus sectores"

En este sentido, la responsable de Sostenibilidad de Asedas cree que algunos artículos del futuro reglamento son "demasiado políticos" y lamenta que no se haya analizado más detenidamente temas como la reutilización de envases "ya que se obliga a cumpulir un determinado porcentaje". Martínez reconoce que es una meta "muy ambiciosa" que no tiene en cuenta que un sistema de reutilización supone "un almacenaje que no hay en las tiendas". Sobre la prohibición del uso de envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas apunta que es "una medida efectivista". Al respecto, recuerda que estos envases tienen "una funcionalidad" como el transporte y cita otros aspectos que requerirán tiempo para adaptarlos como los porcentajes obligatorios de materiales reciclados en los envases o el espacio libre dentro de los mismos.