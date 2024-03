Roig: "Los agricultores tienen que ganar dinero; nos jugamos la alimentación". 

Una de las cuestiones más recurrentes del encuentro anual de Juan Roig con la prensa de este año -al que han acudido por primera vez su esposa, Hortensia Herrero, y su hija Carolina, encargada de análisis de mercados-, ha sido la crisis de la agricultura y la ganadería, plasmada en las protestas de los agricultores. Mercadona tienen unos 3.000 proveedores compra el 85% de sus productos a fabricantes y productores españoles y portugueses, y en su estrategia siempre está la máxima de los agricultores y ganaderos que les procuran sus productos “tienen que ganar dinero, igual que todos los demás”, aunque eso suponga elevar los precios. “Yo no se cuál es la solución que hay que adoptar ni si sirven para algo los organismos que se han creado sobre los precios -explicó-, pero lo que tengo muy claro es que nos estamos jugando nuestra alimentación”.

Preguntado sobre la subida de los precios en origen del campo y del mar, el líder de la cadena que más cuota de mercado tiene en España no le dio tanta importancia al hecho de que esos niveles hayan venido para quedarse y presionar a la inflación, como a la instauración de un verdadero modelo de competencia, que permita ganar dinero, “de esa forma, los precios siempre van a estar lo más bajo posible para el consumidor”, aseveró. “Hemos logrado un modelo de venta de los alimentos muy baratos, pero eso no se puede hacer si los agricultores no ganan dinero”.

“No sé si los agricultores tienen razón en las protestas, pero sí sé que tiene razón en que tienen que ser rentables y ganar dinero -insistió Roig-, porque el agricultor no va a trabajar si no gana nada”, para recomendar después la lectura del libro del exministro de Trabajo, Manuel Pimentel sobre 'La venganza del campo'.

“No sé si los agricultores tienen razón en las protestas, pero sí sé que tiene razón en que tienen que ser rentables"

Como suele ser habitual en la cita de Roig para presentar los resultados anuales, el presidente no aclaró nada sobre sus sucesión ni entró a valorar las situaciones políticas de España y Portugal, pero reiteró una de sus máximas en este evento: "La riqueza de un país depende del número de empresarios honrados que tenga", más allá de las disquisiciones políticas.

El otro gran reto social de Mercadona se centra en la actualidad en la sostenibilidad y "el cuidado de la tierra en la que vivimos", en palabras de Roig. Aparte de una reducción del 38% en las emisiones contaminantes desde 2015 hasta 2022, la cadena ha logrado que el 77% de sus envases comerciales de un solo uso sean con material reciclado, además de crear 224 nuevas instalaciones fotovoltaicas en sus centros, para lo que ha destinado una inversión de 42 millones de euros.