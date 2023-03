El truco del imán que da el Banco de España para detectar monedas falsas

¿Esta moneda de euro es falsa? No sería la primera vez que cae en nuestras manos un euro que nos da la impresión de que pesa menos, que el dibujo no es el de siempre o simplemente no hemos visto nunca. Desde el Portal del Cliente Bancario del Banco de España publican algunas recomendaciones para identificarlas y no perder el dinero.

El BdE insiste en que, aunque cada vez es más habitual pagar con medios alternativos al efectivo como las tarjetas de débito o crédito, el dinero físico continúa siendo el método preferido por los españoles para realizar compras, sobre todo cuando se trata de pequeños pagos. Es por esto que hay que ser cuidadoso con las monedas, ya que algunas pueden ser falsas. Así, Jose Manuel Tarifa, de la Unidad de Análisis de Moneda, presenta la regla de los 5 pasos para comprobar la autenticidad de las monedas.

La verificación del país de origen de la moneda del euro

El primer paso es asegurarse de que las monedas de euro no sean de un país no perteneciente al eurosistema. Para esto, conviene saber que las monedas tienen dos caras, la cara nacional y la cara común. En esta última se encuentra el número del valor de la moneda, el mapa y la palabra Euro o Euro Cent. Sin embargo, en la cara nacional aparece tanto el año de acuñación de la moneda como la imagen que identifica al país emisor. Además, en la parte externa de la moneda estos grabados estarán rodeados por las 12 estrellas de la bandera europea.

El alineamiento de los países

Este segundo paso consiste en coger la moneda entre dos dedos y girarla, lo que tiene que dar como resultado una alineación vertical de las imágenes grabadas, lo que se conoce como el 'giro moneda'.

La concordancia

Este truco hace referencia al diseño del mapa. Y es que, a partir de 2007, las monedas fueron acuñadas con todo el mapa del continente europeo, y no solo con los países pertenecientes al Eurosistema. Entonces, en las monedas que estuviesen acuñadas a partir de este año, habría que buscar el mapa de Europa al completo.

El magnetismo

Las monedas verdaderas de 1 y 2 euros son magnéticas, pero solo en el centro. Con un imán se podría comprobar su autenticidad si vemos que se pega por el centro y con una ligera sacudida se despega. Sin embargo, las de baja denominación, es decir, las de 1, 2 y 5 céntimos, son muy magnéticas. Por su parte, las de 10, 20 y 50 céntimos, las de denominación media, no son magnéticas en absoluto.

El mapa de Europa rugoso

Por último, hay que tener en cuenta que las monedas de 1 y 2 euros tendrán el mapa de Europa grabado con un tacto rugoso. Para terminar, Jose Manuel Tarifa hace hincapié en que "la excepcional calidad de acuñación de las monedas de euro permite que la definición de los grabados no desaparezca a pesar de un gran uso". Además, el miembro de la Unidad de Análisis de Moneda del Banco de España aconseja no aceptar monedas que parece que puedan haber sido manipuladas o que estén muy deterioradas.