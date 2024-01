Los bancos se suman a la moda del renting: estas son sus mejores ofertas

Las cifras del renting de vehículos en España se encuentran en pleno auge. La Asociación Española de Leasing y Renting (AELR) calcula que el pasado 2023 dos de cada diez vehículos que se matricularon en España lo hicieron mediante renting, lo que equivale al 23,3% del total. El renting consiste alquiler de un bien durante un periodo de tiempo determinado, en este caso vehículos, que pueden ser tanto Turismos, Vehículos Industriales, Vehículos Agrícolas y Todoterrenos. Al finalizar el periodo pactado, normalmente el usuario tiene la opción de adquirir el coche o devolverlo y optar por otro. El renting durante el recién terminado 2023 registró 296.714 operaciones, un 16,1% más que en 2022.

Las diferentes entidades financieras han visto en el fenómeno del renting un claro potencial de beneficio y han reforzado en los últimos años numerosas ofertas ligadas a esta modalidad, desde turismos a furgonetas, que es posible contratar en su plataforma. Banco Santander es una de las entidades que cuenta con un mayor número de artículos con una amplia gama de coche tipo suv, desde modelos más económicos hasta otros de mayor nivel como el Grecale de Maserati. Precisamente Santander es la entidad que apuesta más fuerte por el renting de vehículos 'de lujo' con cuotas mensuales superiores a los 1.500 para firmas como Porsche.

Bankinter está asociado con la empresa líder en el sector del renting Leaseplan, que cuenta también con un importante abanico de clase suv, al que se suman varios modelo urbanos de menor tamaño. Cuenta también una oferta especializada en autónomos y empresas, con furgonetas de carga y planes especiales para el alquiler de flotas. Caixabank y Sabadell apuestan también por autónomos y empresas como potenciales clientes, para los que ofrecen mejores condiciones y deducciones impositivas. Otro de los sectores dentro del renting por los que apuestan fuertemente los bancos es el de los vehículos tipo eco, que engloba tanto a híbridos como a coches 100% eléctricos.

Turismos y gasolina a la cabeza

El renting de turismos es el que mayores cifras suma, con 233.502 operaciones firmadas, lo que supone un alza del 12,9%. Seguido por el renting de furgonetas con 48.292 vehículos, que crece a un ritmo del 38%. Más abajo se sitúan los todoterrenos, camiones (el que más crece, un 68,9%) y el renting agrícola. Siendo Madrid la región donde más operaciones se realizaron 23.576, aunque registrando una ligera bajada respecto al año anterior, y Volkswagen la marca de más solicitada. El 54,4% del total de vehículos adquiridos por renting tenían propulsión a gasolina, 161.362 unidades, los vehículos de diésel fueron 121.687, un 41%. Muy por debajo aún en cifras se encuentran los vehículos eléctricos con un 3,8% del total que completan los propulsados a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido.

Dentro de las ofertas enfocadas a empresas y autónomos, destacan ventajas como el ahorro gastos de administración del contrato de autorenting, la posibilidad de excluirlo del activo y por lo tanto no inmovilizar recursos y no crear endeudamiento, etc. La empresa neerlandesa Leaseplan, ofrece a los autónomos y empresas precios reducidos así como la posibilidad de deducir las cuotas de renting en las declaraciones de IVA e impuesto de sociedades entre otras ventajas.

Esto no quita que el renting también pueda suponer una opción rentable para los particulares. El Banco Sabadell, como ejemplo, incluye dentro de la oferta a particulares el pago de los impuestos municipales, el IVA y de matriculación. En Leaseplan aseguran la asistencia las 24 horas en carretera, así como todo el mantenimiento del vehículo.

De furgonetas a deportivos

Los precios de las ofertas concretas varían según el tipo de vehículo desde vehículos de transporte y carga tipo furgonetas más enfocados a empresas o autónomos, como furgones de media tamaño y tres plazas delanteras por 688 euros al mes con IVA incluido ofertado por Leaseplan. Pasando también por suv como el Kia Stonic que oferta el BBVA por 361,79 euros al mes y un plazo de arrendamiento de 48 meses. Por último también podemos encontrar ofertas ‘premium’ o de alta gama como el Porsche Panamera 4 híbrido al que se puede acceder a través del Banco Santander por 2.349 euros al mes con IVA incluido o el Maserati Grecale GT por 1.555 euros mensuales.

Diferentes tipos de renting

Cabe destacar también la diferenciación entre diferentes tipos de renting que hace la empresa Leaseplan: renting fijo en el que los términos del contrato se firman de antemano para darle mayor seguridad al cliente; renting flexible en el que el plazo de los pagos puede ser modificado en cualquier momento, así como el cambio de vehículo según las necesidades del cliente. Por último, también destaca la posibilidad de alquilar vehículos seminuevos y por lo tanto más económicos.