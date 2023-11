Vueling pone a la venta billetes de avión por menos de 11 euros: destinos y fechas

Si estás pensando en coger el avión para llegar al destino de tus próximas vacaciones, esta promoción te interesa. Vueling ha lanzado una oferta coincidiendo con el Black Friday en la que pone a la venta numerosos billetes de avión a 10,99 euros. El precio, especialmente bajo para las aerolíneas, no es habitual para viajar en este medio de transporte por lo que el anuncio de su oferta ha sido muy bien recibido por los viajeros.

Pese a que Vueling conecta España con varias ciudades europeas, esta promoción con billetes por menos 11 euros por trayecto incluye destinos nacionales y se puede elegir entre 27 aeropuertos situados en la península y las Islas Baleares. Sin embargo, el precio será válido solo en días y horarios seleccionados.

Billetes de avión baratos para viajar en Navidad

Vueling ofrece a sus viajeros esta promoción para viajar entre el 27 de noviembre y el 25 de marzo de 2024, de tal forma que incluye las fechas navideñas. En una nota de prensa, la aerolínea ha explicado: "Promoción válida para rutas seleccionadas. Aplica a las fechas indicadas en el calendario durante la reserva. El precio final no incluye servicios adicionales. Válido solo para vuelos directos (no conexiones) operados por Vueling. Promoción no acumulable. Válido para compras a través de vueling.com o aplicación móvil".

Si quieres formar parte de esta promoción y hacerte con tus billetes de avión por menos de 11 euros, puedes acceder a la página web de la compañía y seleccionar la fecha y el destino elegido. En el desplegable podrás ver cuáles son los que se incluyen en la promoción.

Ofertas en billetes de tren

Las aerolíneas no son las únicas que se han sumado a las promociones del Black Friday. Hace solo unos días, Iryo ha puesto a la venta hasta un millón de billetes de tren desde 11 euros. La compañía ferroviaria italiana ha anunciado a través de sus redes sociales esta promoción a la que ha denominada 'Red Friday', haciendo un juego de palabras entre su característico color y la campaña del Black Friday, que se celebra en numerosos países el próximo viernes 24 y al que muchas empresas ya se han adelantado.

En la página web de la empresa ferroviaria anuncian que "si los planes cambian, los cambias. ¡Esto es flexibilidad", por lo que no son billetes totalmente cerrados aunque en el cambio pagues la diferencia. La oferta solo estará disponible hasta el próximo domingo 26 de noviembre de 2023.