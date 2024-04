Bizum para menores a partir de 14 años: cómo funciona y dónde contratarlo.

El Bizum deja de ser cosa solo de mayores y cada vez son más los bancos que suman a sus ofertas la posibilidad de que los adolescentes menores de la casa puedan enviar o recibir dinero a través de esta plataforma de pago inmediato mediante el teléfono móvil. CaixaBank, a través de su banco digital imagin, se suma a la oferta y ofrece esta opción a través de su aplicación imaginTeens. En este caso, aunque los menores de más de 14 años cuenten con la posibilidad de enviar o recibir dinero mediante esta modalidad, hay límites. Según adelantó La Información, en este caso al mes podrán enviarse un total de 450 euros y al día 150 euros.

¿Cómo funciona el Bizum para menores de CaixaBank?

Para poder tener este nuevo servicio hay que tener una cuenta en la app de imaginBank. Solo los padres o tutores legales podrán activar la opción de Bizum. El menor, desde su móvil, tendrá que entrar en 'Pagos' y a continuación solicitar la activación. Los padres recibirán en su aplicación de CaixaBankNow un mensaje donde les indica 'Solicitud de Alta Bizum para menores' donde encontrarán un documento adjunto que tendrán que firmar.

Este documento es un contrato donde se aceptan dos cosas:

Estará autorizando que el menor de edad al que representa haga operaciones de pago desde la cuenta. Una operación de pago es un movimiento de dinero de una cuenta a otra como puede ser una transferencia o un Bizum. Estará autorizando los términos y condiciones de Bizum para que el menor lo pueda usar.

Una vez firmado el menor recibe automáticamente un mensaje de Bizum en su terminal donde se le da la bienvenida a la aplicación. Desde ese momento podrá enviar y recibir dinero de forma inmediata.

¿Cuánto dinero pueden enviar los menores por Bizum?

En este caso el límite del dinero que se puede enviar al día es de 150 euros. Al mes el enor no podrá hacer envios que superen los 450 euros.

Otras opciones de Bizum para menores

La de Caixabank no es la única opción del mercado. Otras entidades como Bankinter o BBVA también disponen de Bizum para menores, un servicio que funciona igual que el genérico pero que requiere de una supervisión por parte de los padres o tutores. En cada banco hay unas condiciones diferentes, pero siempre facilitará el poder enviar dinero, al menos de forma inmediata, cuando la necesidad lo requiera de cara por ejemplo a un posible viaje. Es una manera de evitar que lleven dinero en efectivo o que el saldo de la cuenta bancaria tenga que tener siempre una cantidad concreta.

¿Que importe mínimo puedo pagar con Bizum?

Por muy cómodo que nos parezca Bizum hay que saber que tiene unas limitaciones a la hora de poder enviar una cantidad máxima de dinero, sea el usuario menor o no. En el caso del uso generalizado de la plataforma en una sola operación no se puede superar la cifra de 1.000 euros. A lo largo del día la cifra asciende a 2.000 euros. Si lo hacemos tendremos que vigilar el resto de operaciones porque en al mes no está permitido enviar más de 5.000 euros.

Y si somos de los que nunca llevamos dinero en efectivo pero necesitamos pagar algo cuyo valor no excede de 0,5 euros tendremos que saber que esa es la cantidad mínima fijada por Bizum para permitir realizar una operación. Eso sí, cuidado con las cantidades pequeñas porque al mes solo podremos recibir un total de 60 operaciones.

¿Es posible anular un Bizum?

Anular un Bizum puede ser posible en determinadas circunstancias, pero todo depende del receptor y del banco en el que tengas asociada tu cuenta. En la mayoría de los casos, una vez enviado, este movimiento no se puede anular si el destinatario lo ha aceptado. No obstante, algunas entidades te dan la opción de cancelar la transacción si el receptor aún no ha retirado los fondos.