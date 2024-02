Estos son los límites de envío de dinero con Bizum y las comisiones que tiene

Conocer los límites de transferencias con Bizum te ayudará a sacarle el máximo partido al envío de dinero con el teléfono móvil. Este sistema de pagos seguro se ha vuelto muy popular, pero aún genera ciertas dudas. Al fin y al cabo, es un servicio relativamente nuevo, aunque sea sencillo de utilizar.

¿Hay límites de operaciones con Bizum?

Bizum ha establecido algunos límites a las transacciones, como la cantidad mínima que puedes transferir. El objetivo es garantizar la seguridad y evitar posibles usos fraudulentos. Estas son las restricciones más importantes:

El importe mínimo de una operación es de 0,50 euros y el máximo de 1000.

El número de operaciones que puedes recibir y realizar al mes es de 60.

La cuantía de las operaciones efectuadas no superará los 2000 euros en un día ni los 5000 al mes.

Para que no tengas que recordar las cifras constantemente, las aplicaciones que facilitan los bancos te permiten configurar avisos. Siempre que te llegue dinero, recibirás una notificación, por ejemplo.

¿Qué comisiones cobra Bizum?

No hay comisiones en Bizum para particulares, ya que las entidades no las aplican en ningún momento. El servicio en este sentido no tiene coste, lo que ha eliminado barreras en los envíos de dinero. Sin duda, se trata de una característica que ha causado mucha sensación, tanto que en 2023 este sistema de pago alcanzó los 25 millones de usuarios. En total, el año pasado se llevaron a cabo una media de 28 transacciones por segundo.

Es más, el servicio que ofrece Bizum tampoco te supondrá coste alguno. Es decir, la compañía que lo gestiona no te cobrará nada por tus transacciones. Por consiguiente, envíes el dinero que envíes, dentro de los límites, llegará íntegro a la otra persona.

No obstante, el único caso en el que sí se aplican comisiones es en la versión para empresas de Bizum. La cuantía a pagar es de entre el 1 % y el 4 % de la operación. Además, las limitaciones generales se aplican a las compañías.

¿Qué datos importantes debo conocer de Bizum?

El servicio se realiza a través de los canales bancarios para garantizar su seguridad. De hecho, las entidades son quienes ordenan las transferencias y ellas se encargan de identificarte. Asimismo, no existen grandes requisitos para utilizar Bizum. Basta con que tengas una cuenta bancaria y un teléfono con la aplicación de tu entidad.

En la aplicación podrás darte de alta en cuestión de pocos segundos. No tienes que ir a páginas de terceros ni a ningún otro lugar. Y ten presente que cerca de 40 bancos nacionales e internacionales permiten hacer el envío por Bizum de dinero.

Pese a los límites de transacciones con Bizum, el servicio no para de crecer. Es el sistema de pago más sencillo que puedes emplear para enviar dinero casi al instante y sin pagar comisiones. Así, no tendrás que preocuparte de mandar un poco más para evitar pérdidas.