La bombona de butano baja por primera vez en dos años: este es su nuevo precio

En medio de una tasa de inflación sin precedentes, que en octubre se modera en un 7,3%, es significativo que la bombona de butano baje hoy casi un euro. En concreto, su precio pasa a ser de 18,58 euros a partir de este mismo martes para la botella de 12,5 kg, frente a los 19,50 euros en los que se ha situado en los últimos seis meses, según publicó ayer lunes el BOE. Justo en este sentido, cabe recordar que a finales de junio el Gobierno de España congeló su coste máximo hasta finales de 2022 para la bombona de butano, como medida de protección a los consumidores para paliar los efectos de la invasión rusa en Ucrania.

El @mitecogob suspende la revisión de los precios de los gases licuados del petróleo envasados, como la bombona de butano, y el de la TUR de gas natural, durante 6 meses ante la crisis sanitaria por el #COVID19.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/TrbPYunknU — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 18, 2020

Lo cierto es que el precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kg, no se encuentra liberalizado y su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio eurodólar. Por otro lado, dicha revisión, ya sea al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

Cómo ha variado el coste de la bombona de butano desde 2010

Es de vital importancia saber que la situación bélica internacional, a día de hoy, alcanzó su pico histórico, que alcanzó los 19,50 euros este año, mientas que su segundo máximo se dio entre los años 2013 y 2014, que se fijó en 2014. Y es que las fluctuaciones ha ido variando durante la última década. Por ejemplo, en 2008, alcanzó los 14,10 euros, mientras que en 2009 cayó de forma estrepitosa hasta los 10,50 euros. No obstante, un año más tarde, en 2010, el precio de la bombona de butano se incrementó a 11,06 euros. En cualquier caso, lo que ya se sabe con seguridad es que no se elevará a los 20 euros durante los próximos dos meses. Lo que no se sabe aún es que pasará a partir del año que viene, coincidiendo con el inicio de 2023.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural. Actualmente, se consumen 68 millones de envases de GLP de distintas capacidades, de los cuales 53 millones se encuentran sujetos al precio máximo regulado (el 78%). Pese a todo, desde 2009 a 2018 el consumo total de GLP envasado ha descendido un 20%.