Cómo cambiar la dirección del carnet de conducir desde casa

Por diferentes motivos puedes cambiar de domicilio, lo que implica tener que actualizar tu información en diferentes documentos de importancia, siendo uno de ellos el del carnet de conducir. Al no residir en el mismo lugar, deberás comunicar a la Dirección General de Tráfico tu nueva dirección, a la cual te llegarán las diferentes notificaciones de dicho organismo.

En caso de que no lo hagas, es posible que no te llegues a enterar de la notificación de una multa, lo que hará que pierdas plazo para pagarla, o que no te llegue un aviso de revisión por parte del fabricante de tu vehículo. Si quieres evitar cualquier problema de este tipo, existe la posibilidad de cambiar la dirección del carnet de conducir desde casa, de manera que no tendrás ni siquiera que desplazarte hacia tu oficina de la DGT más cercana.

Así, no solo perderás menos tiempo en hacer el cambio, sino que podrás modificar los datos desde cualquier lugar en el que te encuentres en apenas segundos. No obstante, debes tener siempre en cuenta que existe un plazo de 15 días para registrarse en un nuevo municipio.

Cambio de dirección en el carnet de conducir

Para llevar a cabo el cambio de la dirección del carnet de conducir desde casa necesitas contar con un DNI electrónico, certificado digital o un usuario Cl@ve, ya que tendrás que verificar que eres tú quien debe realizar este trámite online, como sucede con cualquier otra gestión a realizar en estas plataformas oficiales.

Si dispones de alguno de estos documentos no tendrás ningún tipo de problema para ello, puesto que tendrás la posibilidad de hacer este cambio de dos formas diferentes. La primera de ellas es a través de la app miDGT disponible para dispositivos móviles, a través de la cual podrás modificar sin ningún problema la dirección de tus notificaciones de forma totalmente gratuita. Para ello debes dirigirte a Ajustes -> Datos personales -> Domicilio de notificación, y ahí colocar tu nuevo domicilio.

La segunda vía es accediendo a la Sede Electrónica de la DGT, a la que tendrás que entrar utilizando tu usuario Cl@ve, un DNI electrónico o un certificado digital, aunque también podrás realizar la modificación desde el Portal de Comunicación de Cambio de Domicilio. Este último es un portal que permite a los ciudadanos, una vez efectuado su correspondiente empadronamiento, comunicar a los diferentes organismos de la Administración (DGT, Agencia Tributaria y Seguridad Social) su cambio de domicilio sin tener que acudir de forma presencial a cada uno de ellos.

No obstante, también se pueden encontrar otras alternativas para llevar a cabo el trámite, al existir la posibilidad de llamar por teléfono al 060, en el que te harán una serie de preguntas para poder verificar tu identidad y así puedas efectuar el cambio. Para ello también tendrás que comprobar que coincide el nuevo domicilio con el que está en el padrón.

En último lugar, siempre tendrás la posibilidad de acudir de forma presencial a una oficina de la DGT, para lo cual tendrás que solicitar cita previa a través de internet. No obstante, es importante tener en cuenta que en muchos de los ayuntamientos se facilita este trámite por existir una colaboración con la Dirección General de Tráfico, por lo que con tan solo acudir a ellos se podrá notificar el cambio de domicilio. De esta manera, existen distintas opciones para que puedas modificar tu dirección del carnet de conducir, ya sea de forma presencial o a través de internet.