Cepyme denuncia que la falta de mano de obra lastra la productividad de las pymes.

La falta de mano de obra está lastrando la productividad de la pequeña y la mediana empresa española, especialmente en las zonas despobladas y en las compañías de más de 50 trabajadores. Así lo ha denunciado este lunes la patronal Cepyme en la presentación del estudio ‘El reto de las vacantes en España’ con el que buscan aportar datos al debate que ha enfrentado en los últimos meses al Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. La representación de los empresarios señala que la falta de relevo generacional en sectores manuales ha conducido a reducir los horarios de atención de algunos servicios, tener máquinas paradas y competir con salarios elevados para evitar la fuga de candidatos a empresas más grandes.

“España no se puede permitir que las empresas que pueden crecer no lo hagan por no encontrar trabajadores para ello”, ha reprochado Cuerva al inicio de la jornada. Actualmente 7 de cada 10 pymes que están en búsqueda de trabajadores aseguran tener problemas para encontrar candidatos, según el barómetro elaborado por Cepyme. Un dato no menor, puesto que el 44% del total de compañías consultadas dicen querer ampliar sus plantillas, mientras las empresas de pequeño tamaño -0 a 50 trabajadores- representan el 99% del tejido empresarial en España.

Parte de este problema para encontrar perfiles adecuados se explica por los métodos empleados por estas empresas en esta búsqueda de nuevos empleados, dado que más de la mitad (55%) acuden a los contactos personales y menos de un 30% utiliza los portales de internet y las redes sociales. En este sentido, resulta llamativo que menos de un 10% hace uso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o sus equivalentes autonómicos. Cepyme identifica que en la falta de respuesta de este soporte público es uno de los principales factores que han conducido a esta situación.

Si bien, el conjunto de expertos que han participado en la jornada han puesto el acento en el cambio demográfico que parece ser el que explica la mayor parte de esta problemática. El director del estudio, Diego Barceló, ha destacado la pérdida de 38.000 jóvenes al año durante las últimas dos décadas registrada por el Instituto Nacional de Estadística, que suma un recorte de más de 700.000 personas en edad de trabajar. Un fenómeno que se traduce en la práctica imposibilidad de relevo generacional para varios sectores, apunta el experto, en especial en los manuales que en términos generales resultan menos atractivos para estos perfiles.