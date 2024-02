Cepyme prevé un frenazo en la creación de empleo en las pequeñas empresas en 2024

Las pequeñas y medianas empresas esperan un incremento del 1,6% en los puestos de trabajo durante 2024, por debajo de la registrada este 2023. En concreto, las pymes prevén una reducción a la mitad de la tasa de creación de empleo en comparación con el 3,3% del año anterior. En el caso de las microempresas la caída será aún mayor, llegando a la destrucción de empleo en algunos trimestres del año.

La patronal Cepyme ha cifrado en 174.833 sus expectativas de creación de puestos de trabajo para el próximo año en el boletín trimestral que elabora junto a Randstad. En 2023, el empleo en las empresas de hasta 250 trabajadores creció en 344.648, mientras que durante 2022 el aumento fue de 5,2%, con 523.762 nuevos puestos.

Según las previsiones de la organización, el sector de servicios lideraría la creación de empleo en 2024 con 158.829 puestos, un 1,9%. El repunte más significativo, sin embargo, se daría en la agricultura, con un aumento del 2,8% y 2.406 puestos, por el peso de los autónomos en el sector. La subida en la construcción sería de 10.528 empleos (1,1 % más) y la industria lograría un ligero crecimiento del 0,2% con 3.070 puestos de trabajo.

Al detalle de las actividades, es el sector de la hostelería, tanto en los servicios de restauración (3,6% más) como los de alojamiento (6,1% más), el que contiene las más dinámicas en la creación de empleo por su vinculación con el turismo, aunque el aumento se dará de forma más moderada que durante 2023.

Mayor aumento del empleo en las grandes empresas



Las cifras arrojan peores datos cuanto menor es el tamaño de la empresa, de forma que las micropymes -menos de 10 empleados- crearán 8.309 empleos en 2024 (0,3% más), con una moderación respecto a los 21.237 de 2023 (0,7% más) y los 71.557 de 2022 (2,2% más). De los datos en este tipo de pymes tirarán las empresas de servicios, con 18.241 trabajo previstos, y las de la agricultura (723 empleos más), ya que tanto para la industria como para la construcción se contempla un recorte de más de 10.000 puestos en total.

En concreto, esta caída estaría focalizada en las micropymes dedicadas a la construcción de edificios, el transporte terrestre, la construcción especializada, las agencias de viaje y las actividades administrativas. Aunque el freno de la creación de empleo será generalizado por tipología de empresa, las cifras resultarán mejores, cuanto mayor sea el tamaño de la compañía, lo que refuerza los argumentos a favor de apoyar políticas de crecimiento empresarial, señala el informe.

Así, las pequeñas empresas -de 10 a 49 trabajadores-, por su parte, crearán 86.483 empleos (2,2% más), en tanto que las medianas -de 50 a 249 empleados-, serán responsables de 80.041 nuevos puestos de trabajo (con un alza del 2,2%). En ambos casos, el ritmo de crecimiento del empleo es la mitad del que hubo en 2023 y una tercera parte del de 2022, lo que muestra una ralentización que, desde Cepyme, atribuyen a un incremento de los costes y una contención de la demanda.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, las rigideces y los incrementos de costes para las empresas están estrechando los márgenes de las pymes, provocando una pérdida de competitividad y generando consecuencias en el empleo. Ante esta situación, Cuerva ha reclamado al Gobierno "que piense en la pyme española" y que tenga en cuenta que decisiones relacionadas con los salarios o las cotizaciones sociales conllevan una pérdida de empleo. "No necesitamos políticas de incremento de costes. Es necesario preservar la poca flexibilidad para gestionar sus costes y no más anuncios de medidas que no han sido consensuadas", ha dejado claro.