Si cobro un cheque: ¿en cuántos días tendré el dinero ingresado en la cuenta?

Existen muchas formas para realizar un pago. Entre otras, con un cheque. Se trata de un documento que permite dar una orden al banco para que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona, sin necesidad de tener que recurrir al dinero físico. De esta manera, el titular de una cuenta –librador- ordena a su banco –librado- que pague una determinada suma a otra persona o empresa -beneficiario o tenedor-. Sin embargo, este tipo de pago conlleva un tiempo de espera hasta que el dinero aparece en la cuenta del destinatario.

Pero, en primer lugar, para que un cheque sea válido el Banco de España (BdE) recuerda que debe incluir la palabra cheque, la orden de pagar la suma que en él se indique, el nombre de la entidad de crédito que ha de pagar y la firma de quien expide el cheque.

¿Cómo cobra un cheque: en efectivo o en una cuenta?

Tras recibir un cheque, se puede cobrar de diferentes formas. En primer lugar, en efectivo, un trámite que como señala el BdE no supone ningún gasto, "salvo que pretendas cobrar el cheque en una oficina distinta a la de la cuenta del firmante, en cuyo caso te pueden exigir una comisión por comprobación de saldo y firma". En este caso el cobro será inmediato.

Además, se podrá abonar en una cuenta que el beneficiario tenga abierta en la entidad que lo paga o en una entidad distinta. En este último caso, por lo general, los bancos cobrarán una comisión. Suele ser un porcentaje del importe del cheque, con un mínimo por operación, aunque la entidad deberá informar de su importe antes de realizar la operación.

A la hora de cobrarlo, las entidades tienen dos alternativas: tomar el cheque en gestión de cobro o bien, además de gestionar dicho cobro, abonar su importe en la cuenta del cliente, en este caso "salvo buen fin", no adquiriendo firmeza hasta la verificación del pago.

Es decir, como explica el BdE, "el abono está sujeto a la condición del cobro efectivo del cheque, dando lugar, en caso de producirse el impago o devolución del efecto, a la obligación de devolver lo recibido". Igualmente, hay que distinguir entre la fecha valor de un abono en cuenta y la fecha de disponibilidad.

Plazo de presentación del cheque

La presentación al cobro cuando hayan de pagarse en España se hará en 15 días desde su fecha de emisión para los emitidos y pagaderos en España. El plazo se eleva hasta los 20 días para los emitidos en el resto de Europa y 60 días para los emitidos en el resto del mundo.

El BdE señala que "pasados dichos plazos, la entidad, teniendo en cuenta todas las circunstancias (existencia o no de saldo en la cuenta, tiempo transcurrido, etc.) puede, si lo desea, pagar el cheque que se presente al cobro, salvo que haya sido revocado". Puede ocurrir que el cheque sea revocado, que el librador comunique la anulación del cheque. No tiene efectos hasta finalizado el plazo de presentación, que es de quince días desde la fecha de emisión, pero si no hay revocación, el librado puede pagar el cheque aún después de finalizar ese plazo.

Plazo de prescripción del cheque

Cuando se recibe un cheque, hay que tener en cuenta que tiene un plazo de prescripción. En concreto, será de 6 meses a partir de la expiración del plazo de la presentación. Es decir, que prescribe a los seis meses y quince días desde la fecha de emisión del documento.

No obstante, el Banco de España recuerda que, en el caso de un cheque bancario, los tribunales de justicia aplican el plazo de prescripción ordinario de 5 años y 15 días de acuerdo con el artículo 1964 del Código Civil.