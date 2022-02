¿Lleno el tanque de gasolina de mi coche ya? Así afectaría la subida del petróleo

El precio de las materias primas energéticas se ha disparado este jueves a raíz del ataque de Rusia a Ucrania por el miedo a que haya interrupciones en el suministro y a que la grave situación geopolítica y la presión al alza sobre la inflación puedan entorpecer la recuperación económica global. El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, se encarece más del 5% y supera los 99 dólares, un nivel en el que no se movía desde septiembre de 2014. Sufre también las consecuencias de este ataque el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), cuyo precio se eleva más del 5,5% para superar la barrera de los 97 dólares.

Esto ocurre además en un momento en el que el precio de la gasolina y del gasóleo registran un nuevo récord tras incrementarse un 1% y un 1,2%, respectivamente, impulsados precisamente por ese encarecimiento del crudo de Brent. Según los datos difundidos este jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), la gasolina se vende esta semana en España a una media de 1,591 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,479 euros.

Tras esta nueva subida, la séptima consecutiva para ambos carburantes, la gasolina se sitúa ya un 4,5% por encima del precio récord que estuvo vigente más de nueve años y superó hace menos de un mes, mientras que el gasóleo marca un precio un 2,4% superior a su anterior máximo histórico de 2012.

Cómo afecta la subida del petróleo

Hay que tener en cuenta el incremento del precio del crudo Brent, afecta al precio de los combustibles, pero eso sí, no en la misma proporción, tal y como detalla la Asociación española de operadores de productos petrolíferos (AOP). De hecho, el precio de la gasolina o el gasóleo en España no tiene una relación directa con la cotización del barril del petróleo, lo que explica que los combustibles no se encarezcan o se deprecien en la misma medida en que lo hace el 'oro negro'.

Esto es así porque -explica la AOP- el precio final depende de las cotizaciones de la gasolina y el gasóleo en los mercados al por mayor de referencia (Mediterráneo y Norte de Europa en el caso español). De hecho, al moverse estos mercados en dólares, el tipo de cambio euro/dólar es un factor significativo.

Pero eso no es todo, las cotizaciones internacionales son solo una parte del precio del surtidor. Hay gastos que prácticamente no varían: los costes de producción, distribución y comercialización, que es donde se incluyen los márgenes del mayorista y el minorista.

Además, el precio también se ve afectado por los impuestos y otros costes asociados, "como el mantenimiento de las reservas estratégicas y la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética", apunta la AOP. En España, los combustibles líquidos derivados del petróleo están gravados cone l IVA y el Impuesto Especial de los Hidrocarburos (IEH).