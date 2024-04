Cómo donar dinero sin pagar impuestos a Hacienda: las claves que desmontan el mito

Cuando un hijo necesita dinero, lo más habitual es que los padres le entreguen algo de dinero para poder ayudarle. Las donaciones se convierte en una herramienta para intentar pagar menos impuestos que con una herencia si se planifica adecuadamente. Por eso, en 2022 el número de donaciones de viviendas vivió su máximo histórico.

Desde un punto de vista técnico, una donación es una entrega de bienes a título gratuito. Es decir, un regalo de otra persona sin dar tú nada a cambio. Eso abarca desde dinero en metálico hasta pagar una deuda de otra persona o comprarle cualquier cosa, como un coche. Y todo sin ningún tipo de cantidad mínima.

Uno de los mayores mitos sobre las donaciones es que existen un mínimo exento de 3.000 euros. Con la ley en la mano, hasta recibir un euro de regalo sería una donación.

En realidad, esa cifra es la cantidad a partir de la cual el banco informará a Hacienda de ingresos en la cuenta corriente. Para las transferencias la cifra mágica son los 10.000 euros. Sin embargo, que el banco no avise a Hacienda no implica que no haya que tributar por ese dinero.

¿Se puede donar dinero sin pagar impuestos?

Como norma general, todas las donaciones tributan en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sin importar la cantidad, el uso que se haga del dinero o el destinatario.

Para que lo entiendas mejor, en teoría hasta los regalos de boda son donaciones por las que habría que pagar impuestos. Una cuestión diferente es que la Agencia Tributaria las vigile o las persiga, cosa que no hace.

Por eso mismo, pensar en cómo donar dinero de un padre a un hijo sin pagar impuesto es una quimera. Las donaciones libres de impuestos no existen, salvo en un caso.

Alimentos y sustentos, la excepción en la donación

Solo hay un caso de donación que no paga impuestos ni tasas. Es la que figura en el artículo 142 del Código Civil que se refiere a los alimentos entre parientes.

Este concepto abarca "todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica", así como "la educación e instrucción" mientras los hijos sean menores de edad o si todavía son mayores pero no han terminado su formación.

En otras palabras, el dinero para el cuidado y formación de los niños no es una donación por la que haya que pagar impuestos.

Bonificaciones y límites exentos por donaciones entre familiares

En el resto de casos siempre habrá que tributar por la donación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que está cedido a las comunidades autónomas.

Los impuestos por las donaciones varían en cada comunidad, aunque prácticamente todas incluyen bonificaciones para las donaciones entre padres e hijos.

Por ejemplo, en Madrid existe una bonificación del 99% siempre que se firme ante notario, mientras que en Andalucía aplican una reducción de hasta un millón de euros y en Castilla-La Mancha una bonificación de entre el 100% y el 80% en función de la cuantía que se reciba.

A esto se añaden comunidades como Islas Baleares donde se ha eliminado el impuesto directamente para donaciones entre padres e hijos.

La cuestión cambia con otros familiares y, por supuesto, personas ajenas a la familia, para las que no se aplican bonificaciones. En ese caso sí que habría que pagar impuestos a unos tipos que van desde el 7,65% hasta el 34%.

La solución a la donación de dinero: préstamo entre particulares

En estos casos, la opción para no pagar impuestos por la donación es firmar un préstamo entre particulares.

Este documento es como un préstamo al uso, solo que firmado entre dos particulares y se puede incluso firmar a un tipo del 0%. Es decir, que se puede prestar el dinero gratis, aunque no regalarlo.

El inconveniente del préstamo entre particulares es que habrá que devolver el dinero, ya que esa es la finalidad del préstamo. Si no se devuelve, Hacienda podría considerar que es una donación encubierta y si se condona, sería directamente una donación.

Además, también está sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, aunque ahora mismo está exento de tributar. Es decir, que no hay que abonar este tributo.