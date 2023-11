Cuánto dinero pagas a Hacienda si te toca la cesta de Navidad en un sorteo o rifa

La Lotería de Navidad no es el único sorteo de esta fechas. Supermercados, centros comerciales, tiendas y asociaciones aprovechan las fiestas para realizar sorteos y repartir premios entre sus clientes, además de páginas especializadas en sorteos de cestas de Navidad.

Como con los impuestos de la Lotería de Navidad, Hacienda también reclamará su parte del premio si te toca. La diferencia respecto a la fiscalidad del Gordo de Navidad es que el valor de la cesta navideña del súper o de cualquier otro sorteo sí que se suma a la declaración de la renta y puede cambiar su resultado.

Qué impuestos hay que pagar por los sorteos de cestas navideñas

Los impuestos de las cestas de Navidad del súper, sorteos de fundaciones y páginas especializadas tributan en el IRPF como una ganancia o pérdida patrimonial no derivada de transmisión de elementos patrimoniales que se integran en la base imponible general del impuesto. Esta es la misma fiscalidad que se aplica a los premios en los concursos de la televisión.

A efectos prácticos, esto quiere decir que el dinero de los sorteos de Navidad que no sean de Loterías y Apuestas del Estado se sumará al resto de tus ingresos y pasará después por las tablas de IRPF, que son las siguientes:

Hasta 12.450 euros: un 19%.

Desde 12.451 a 20.199 euros: 24 %.

Desde 20.200 a 35.199 euros: 30%.

Desde 35.200 a 59.999 euros: 37%.

Desde 60.000 a 299.999 euros: 45%.

Más de 300.000 euros: 47%.

Los impuestos que pagarás por ese ingreso adicional del sorteo navideño serán a tu tipo marginal, es decir, el más alto que pagas en la renta. La razón es muy simple, como es dinero añadido siempre tributarán al tipo más elevado.

Valor de las cestas a precio de mercado

Los premios de muchos de estos sorteos de Navidad son cestas con su jamón, vino, embutidos… En otras palabras, premios es especie.

Para determinar su valor, Hacienda utiliza el valor de mercado de los bienes. Esta medida funciona muy bien para premios menores, como pueden ser las cestas de Navidad, pero tiene un inconveniente para los grandes sorteos con premios como coches o motos.

En esos casos el valor de los bienes es elevado y normalmente al organizador de la rifa o del concurso le interesará que así sea. Cuanto mayor sea su valor, más personas podrán atraer. Sin embargo, eso también implicará pagar más impuestos por bienes que después no siempre se consiguen vender por ese precio.

El mejor ejemplo es un coche que en sorteo está valorado como nuevo, pero cuyo valor será inferior si se quiere vender nada más ganarlo.

No siempre incluyen retención de IRPF

Todos los sorteos y rifas que dan premios en metálico tienen que incluir la correspondiente retención del 19%.

Por el contrario, las rifas navideñas que entregan premios en especie no están obligadas a hacerlo, lo que puede suponer un problema añadido al hacer la renta.

Esa retención es un dinero que se adelanta a Hacienda, de manera que, al hacer la renta solo habría que abonar la cantidad que falte por tributar.

De forma muy esquemática y resumida. Imagina que un regalo 250 euros de un sorteo de Navidad a la que se aplica la correspondiente retención del 19%. Gracias a esa retención ya habrás adelantado 47,5 euros a Hacienda a cuenta del IRPF. Si después al hacer renta tu tipo marginal es del 24%, a efectos reales sería como si te quedasen 5 puntos de impuestos por aportar.

Así, en realidad los impuestos por ese premio ascenderían a 60 euros y como solo has pagado 47,5 euros, los 12,5 euros restantes los abonarías al hacer la renta. Así es como este premio afectaría a tu declaración de IRPF.

Un ejemplo concreto: la cesta del supermercado

Para terminar de entender cómo tributan los sorteos y rifas navideñas, vamos a verlo con un ejemplo concreto.

Imagina que ganas una cesta de Navidad de tu supermercado valorada en 500 euros. Como es un premio en especie, el súper no hace retención alguna. Esto quiere decir que no has adelantado dinero a Hacienda y que tributarás por esos 500 euros en total.

Al hacer la renta tu base imponible sin el premio es de 25.000 euros (la base imponible no equivale a tu salario) y sumar esos 500 euros no va a hacer que saltes a un tramo diferente de IRPF. Esto quiere decir que tu tipo marginal es del 30%. Como esos 500 euros se añaden a la base imponible, a efectos prácticos será como si pagases 150 euros en impuestos por ellos.