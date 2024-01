Cómo proteger tus cuentas bancarias y evitar el robo de identidad en línea

El desarrollo tecnológico que hemos vivido a lo largo de los últimos años ha hecho que podamos disfrutar de una gran cantidad de beneficios y ventajas que hace tiempo atrás parecían inimaginables. Sin embargo, al mismo tiempo ha provocado que los ciberdelincuentes tengan más herramientas para hackear cuentas bancarias y robar todo el dinero que hay en ellas.

Para conseguir su objetivo pueden recurrir a diferentes métodos, entre los que se encuentran el phishing, el SIM swapping o el vishing, todos ellos enfocados al robo de la identidad y la obtención de información bancaria y personal de los usuarios.

Para evitar ser víctima de un delito cibernético de este tipo, conviene tener muy presentes una serie de consejos, partiendo siempre de la base de que, aunque cualquier persona puede verse afectada por un fraude, será más probable que les suceda a aquellos que tienen menos cuidado con la gestión de su información personal.

Consejos para proteger tus cuentas bancarias y evitar un robo de identidad

Todo internauta debe ser precavido a la hora de introducir sus datos personales y bancarios en cualquier sitio web o aplicación, puesto que, aunque, de forma general, los sitios web acostumbran a implementar medidas básicas de seguridad, las técnicas para utilizar la red de forma fraudulenta no dejan de evolucionar y ninguna página web o servicio está libre de ser víctima de un ataque por parte de piratas informáticos.

Para poder disfrutar de una mayor seguridad en internet es imprescindible usar una conexión que sea segura, como la de tu casa, empresa o usar tus datos móviles, evitando en la medida de lo posible las redes Wifi públicas sin contraseña. Si no tienes otra opción, usa una red virtual privada (VPN) para mantener a salvo tus datos. Asimismo, debes evitar introducir datos personales en páginas no seguras, es decir, aquellas cuya URL no empiece por 'HTTPS'.

Por otro lado, es imprescindible usar contraseñas y códigos PIN seguros, sin emplear números de teléfono, ciudad de residencia o la fecha de nacimiento en ellas, ya que es una información que podría ser fácil de adivinar. En su lugar, es preferible usar generadores de contraseñas aleatorias o bien hacer combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas junto a números y símbolos, y siempre usando una contraseña diferente para cada servicio.

También es necesario que monitorices tus cuentas bancarias y de crédito, con comprobaciones regulares para poder detectar cualquier actividad sospechosa, además de establecer límites para las transacciones. Ten en cuenta que cuanto antes puedas detectar una transacción fraudulenta, más posibilidades tendrás de minimizar las pérdidas.

De igual modo, te aconsejamos que no compartas demasiada información personal a través de las redes sociales, ya que algunas publicaciones podrían contener información confidencial que puede llegar a ser utilizada para suplantar tu identidad, como pueden ser facturas, billetes de avión u otros documentos similares. Evita publicar cualquiera de ellos, así como otros detalles de tu vida personal que puedan llegar a ser utilizados con fines maliciosos por parte de los ciberdelincuentes.

Otras recomendaciones para protegerse de los ciberdelincuentes

Por último, te recordamos algunas recomendaciones de seguridad básicas, comenzando por la protección de tus tarjetas bancarias y el código PIN cuando acudas a un cajero automático o un punto de venta, ocultando el teclado cuando introduzcas este último, y tratando de limitar las posibles exposiciones de datos personales. A ello hay que sumar la necesidad de ser precavido contra las diferentes estafas de internet, para lo cual debes optar por usar solo webs confiables, disponer de un antivirus en tus dispositivos, no hacer clic en enlaces potencialmente fraudulentos o evitar la descarga de documentos adjuntos en correos electrónicos que puedan tener una finalidad maliciosa, entre otros.

Siguiendo estos consejos podrás evitar un robo de identidad en línea, lo que evitará que se puedan llegar a ver comprometidos tus datos personales y cuentas bancarias.