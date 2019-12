El consumo de los españoles, 14 puntos por debajo del promedio europeo en 2018

Los españoles consumen, per cápita, menos que la media europea, en concreto, en 2018 el indicador que registra la adquisición de bienes y servicios por parte de hogares, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales contabilizó hasta 14 puntos menos que la media de la eurozona y diez puntos por debajo del promedio de la UE, según el último informe publicado este viernes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat. En concreto, el país mediterráneo registró un consumo per cápita del 90%, en comparación con la base 100% del conjunto del bloque y el 104% de la zona euro.

Sólo diez países registraron el año pasado un consumo per cápita superior a la media comunitaria. El mayor fue el de Luxemburgo (34 puntos más que el promedio de la UE), seguido de Alemania (20 puntos más), Austria (17 puntos más) y Dinamarca (14 puntos más). Tras ellos se situaron Bélgica, Países Bajos y Reino Unido (todos ellos con 13 puntos más), Finlandia (doce puntos más) Suecia (ocho puntos más) y Francia (siete puntos más).

Por debajo pero cerca de la media comunitaria, se encontraban Italia (dos puntos menos), Irlanda (cinco puntos menos) y Chipre (cuatro puntos menos), mientras que por debajo de España se sitúan Estados miembros como Lituania (89%), Portugal (83%), República Checa (82%) y Malta (80%).

Eslovenia (79%) lidera el grupo de países con un consumo per cápita que es más de veinte puntos inferior a la media de la UE, seguido de Grecia (77%), Polonia (76%), Estonia (74%), Eslovaquia (73%) y Rumanía (71%). Por último, los socios comunitarios con un menor consumo per cápita en 2018 fueron Letonia (69%), Croacia y Hungría (64%) y Bulgaria (56%).